ANSES-formulario-Ayuda-Escolar.jpg La ayuda escolar es un apoyo económico anual que el Estado otorga a las familias para cubrir los gastos relacionados con la educación de sus hijos, como útiles escolares, uniformes, entre otros.

Muchos titulares ya cobraron este bono, mientras que otros tantos luego de hacer el correspondiente trámite lo harán en septiembre. En tanto que aquellos interesados que aún no recibieron el pago y cumplan los requisitos solicitados pueden realizar el trámite en ANSES (tienen tiempo hasta el 31 de diciembre).

ANSES confirmó el bono de $85.000 para AUH y SUAF en septiembre 2025: cómo cobrarlo

Este bono de ANSES se trata de la Ayuda Escolar Anual y tiene un monto final en el 2025 de $85.000, luego que el gobierno de Milei lo confirmara mediante la publicación del Decreto 63/2025.

Esa cifra se da de la actualización realizada al importe abonado en el mes de marzo de 2023 (aplicando la fórmula de movilidad prevista por el artículo 32 de la Ley N° 24.241), más la suma de un refuerzo adicional de carácter extraordinario ($42.961) y por única vez, para alcanzar los 85 mil pesos, explicaron desde ANSES.

Ayuda Escolar 2025 La ayuda escolar está destinada a familias que reciben Asignaciones Familiares y cuyos ingresos mensuales no superen un límite establecido, según información de ANSES.

En limpio, el pago de la Ayuda Escolar 2025 se desglosa de la siguiente manera:

Monto Ayuda Escolar según la Resolución 152/2025: $42.039

Refuerzo adicional extraordinario por Decreto 63/2025: $42.961

Vale mencionar que hasta diciembre 2024, este bono extra de ANSES se incrementaba todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es el porcentaje de inflación de dos meses atrás que se utiliza en la fórmula de movilidad (Decreto 274/24). Desde el 2025 el monto es fijo y no sufre aumentos.

Qué es la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar es una asignación de pago único que abona ANSES de manera automáticamente por cada hijo en edad escolar que haya presentado el certificado de alumno regular hasta el 31 de diciembre de cada año y se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria se abonará automáticamente en febrero.

La Ayuda Escolar Anual 2025 la pueden cobrar los titulares de AUH (Asignación Universal por Hijo o Hija) y SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) que aún no hayan realizado el trámite. Es para familias con hijos que asisten a instituciones educativas debidamente registradas.

La Ayuda Escolar no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.

Cómo hacer para cobrar el bono extra de la Ayuda Escolar Anual 2025: paso a paso

Ingresá a mi ANSES: desde la app vas a la sección hijos y seleccionás presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.

Generá el certificado: hay que elegir el punto generar certificado y luego completar todos los datos solicitados. Finalmente, se coloca el punto generar.

Imprimí el certificado : el certificado que se genera debe ser impreso y llevado al establecimiento escolar, donde uno de los dirigentes debe completarlo y firmarlo. Una vez realizado este paso, debes sacarle una foto.

: el certificado que se genera debe ser impreso y llevado al establecimiento escolar, donde uno de los dirigentes debe completarlo y firmarlo. Una vez realizado este paso, debes sacarle una foto. Subirlo a mi ANSES: entrá nuevamente a mi ANSES a la sección de Certificado Escolar, apunta a Subir certificado y cargá la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora.

ANSES: a quiénes les corresponde la Ayuda Escolar y cuáles son los requisitos

La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

Los requisitos son los siguientes

Del hijo:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)

Del hijo con discapacidad: