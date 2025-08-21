ANSES confirmó el bono de $85.000 para AUH y SUAF en septiembre 2025: cómo cobrarlo

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) entrega todos los meses un bono extra que les corresponde exclusivamente a los titulares de las Asignaciones familiares como AUH y SUAF y tiene monto confirmado para septiembre 2025.
Este refuerzo económico (bono) complementario de ANSES se entrega una vez al año a cada beneficiario y tras el decreto del presidente Javier Milei tiene un monto fijo de $85.000.
Este bono asiste a los titulares de la Asignación Universal por Hijo o Hija (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con hijos escolarizados.
Muchos titulares ya cobraron este bono, mientras que otros tantos luego de hacer el correspondiente trámite lo harán en septiembre. En tanto que aquellos interesados que aún no recibieron el pago y cumplan los requisitos solicitados pueden realizar el trámite en ANSES (tienen tiempo hasta el 31 de diciembre).
Este bono de ANSES se trata de la Ayuda Escolar Anual y tiene un monto final en el 2025 de $85.000, luego que el gobierno de Milei lo confirmara mediante la publicación del Decreto 63/2025.
Esa cifra se da de la actualización realizada al importe abonado en el mes de marzo de 2023 (aplicando la fórmula de movilidad prevista por el artículo 32 de la Ley N° 24.241), más la suma de un refuerzo adicional de carácter extraordinario ($42.961) y por única vez, para alcanzar los 85 mil pesos, explicaron desde ANSES.
En limpio, el pago de la Ayuda Escolar 2025 se desglosa de la siguiente manera:
Vale mencionar que hasta diciembre 2024, este bono extra de ANSES se incrementaba todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es el porcentaje de inflación de dos meses atrás que se utiliza en la fórmula de movilidad (Decreto 274/24). Desde el 2025 el monto es fijo y no sufre aumentos.
La Ayuda Escolar es una asignación de pago único que abona ANSES de manera automáticamente por cada hijo en edad escolar que haya presentado el certificado de alumno regular hasta el 31 de diciembre de cada año y se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria se abonará automáticamente en febrero.
La Ayuda Escolar Anual 2025 la pueden cobrar los titulares de AUH (Asignación Universal por Hijo o Hija) y SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) que aún no hayan realizado el trámite. Es para familias con hijos que asisten a instituciones educativas debidamente registradas.
La Ayuda Escolar no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.
La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:
Los requisitos son los siguientes
Del hijo:
Del hijo con discapacidad: