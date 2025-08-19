Inicio Sociedad ANSES
ANSES: tras el aumento por inflación esta será la nueva jubilación mínima para septiembre

Luego de conocer los datos de la inflación, ANSES ya conoce el probable monto que recibirán los beneficiarios que cobran la jubilación mínima en septiembre 2025

Marcos Barrera
ANSES: tras el aumento por inflación esta será la nueva jubilación mínima para septiembre

ANSES: tras el aumento por inflación esta será la nueva jubilación mínima para septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) está llevando adelante los pagos de cada una de las prestaciones según lo establece el calendario de pagos de agosto 2025. Sin embargo, el organismo ya se sabe de cuánto será la nueva jubilación mínima para septiembre tras el aumento que van a recibir los jubilados al conocerse el porcentaje de inflación de julio.

Hace una semana se dio a conocer el porcentaje de aumento que el gobierno de Javier Milei le aplicará a la jubilación mínima de cara a los pagos del noveno mes del año, incremento que se dará mediante la Ley de Movilidad (Decreto 274/24) al tomarse como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Banco Nación jubilados y pensionados de ANSES
Es importante destacar que el haber mínimo de jubilación de ANSES se complementa con un bono extraordinario para aquellos que cobran el haber mínimo.

ANSES: tras el aumento por inflación esta será la nueva jubilación mínima para septiembre

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) dio a conocer el nuevo porcentaje de inflación correspondiente al mes de julio. De esta manera, ya se conoce de cuánto será el incremento para el nuevo monto que pagará ANSES en la jubilación mínima en septiembre 2025.

El INDEC informó que la inflación correspondiente a julio fue de 1,9%. Es por eso, y a falta de la confirmación oficial de ANSES, que los montos a cobrar de los jubilados en septiembre serían los siguientes:

  • Jubilados y pensionados que cobran la mínima: $320.277,17 (en agosto es de $314.305,37)
  • Jubilados y pensionados que cobran la máxima: $2.155.162,16 (en agosto es de $2.114.977,59)
ANSES jubilados y pensionados
La jubilación mínima de la ANSES la cobran los jubilados y pensionados que no superan el monto de haber mínimo establecido por el organismo.

Además ANSES, por medida del Gobierno nacional, pagará especialmente a quienes cobran la mínima un nuevo bono extra de $70.000 durante septiembre.

ANSES: calendario de pago para jubilados en septiembre 2025

ANSES oficializó el calendario de pago de cada una de las prestaciones que rige para el mes de septiembre. Con la novedad del aumento del 1,9% para cada una de ellas, comunicó las fechas en las que se realizarán los depósitos.

En el caso de los jubilados, que cobran sus haberes de ANSES con aumento y bono, las fechas elegidas para su calendario son las siguientes:

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

