ANSES: tras el aumento por inflación esta será la nueva jubilación mínima para septiembre

El INDEC informó que la inflación correspondiente a julio fue de 1,9%. Es por eso, y a falta de la confirmación oficial de ANSES, que los montos a cobrar de los jubilados en septiembre serían los siguientes:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima: $320.277,17 (en agosto es de $314.305,37)

Jubilados y pensionados que cobran la máxima: $2.155.162,16 (en agosto es de $2.114.977,59)

ANSES jubilados y pensionados La jubilación mínima de la ANSES la cobran los jubilados y pensionados que no superan el monto de haber mínimo establecido por el organismo.

Además ANSES, por medida del Gobierno nacional, pagará especialmente a quienes cobran la mínima un nuevo bono extra de $70.000 durante septiembre.

ANSES: calendario de pago para jubilados en septiembre 2025

ANSES oficializó el calendario de pago de cada una de las prestaciones que rige para el mes de septiembre. Con la novedad del aumento del 1,9% para cada una de ellas, comunicó las fechas en las que se realizarán los depósitos.

En el caso de los jubilados, que cobran sus haberes de ANSES con aumento y bono, las fechas elegidas para su calendario son las siguientes:

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas