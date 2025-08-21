Aviso urgente de ANSES: quiénes no hagan este trámite no podrán cobrar $400.000

ANSES lanzó una advertencia y explicó que miles de personas podrían perder la posibilidad de cobrar $400.000 por no realizar un simple trámite que, incluso, se puede hacer desde una computadora o teléfono celular, además de presencialmente.
Según explicaron desde ANSES, para cobrar esa suma hace falta cumplir con un requisito que es por fuera de organismo social y luego realizar un trámite muy sencillo y que lleva solo unos minutos, ante el organismo.
Desde ANSES manifestaron que para cobrar los $400.000, las personas que quieran acceder a esa suma tienen que haber adoptado un niño o una niña y no pasar el tope de ingresos familiares que determina ANSES.
Esta suma de $400.000 aumenta todos los meses. De hecho, en septiembre será de $401.000, por el aumento del 1,9% que otorgará ANSES.
Asimismo, los padres que quieran recibir ese monto de ANSES deben figurar en alguna de las siguientes categorías:
Para solicitar el monto que paga ANSES por la Asignación por Adopción, el trámite se puede por internet. Solamente hay que ingresar al sitio del organismo con el CUIL y la clave de seguridad social.
Una vez que se esté adentro del sitio de ANSES, hay que ir a la sección Vínculos Familiares y cargar la documentación de todos los involucrados, más el acta de sentencia firme de adopción.
Un punto importante, destacaron desde ANSES, es que este trámite debe hacerse entre los dos meses y los dos años de la sentencia de adopción y que solamente se paga una vez.