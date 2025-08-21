Aviso urgente de ANSES: quiénes no hagan este trámite no podrán cobrar $400.000

Esta suma de $400.000 aumenta todos los meses. De hecho, en septiembre será de $401.000, por el aumento del 1,9% que otorgará ANSES.

Asimismo, los padres que quieran recibir ese monto de ANSES deben figurar en alguna de las siguientes categorías:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

anses (5)

ANSES: cómo reclamar los $400.000 por adopción

Para solicitar el monto que paga ANSES por la Asignación por Adopción, el trámite se puede por internet. Solamente hay que ingresar al sitio del organismo con el CUIL y la clave de seguridad social.

Una vez que se esté adentro del sitio de ANSES, hay que ir a la sección Vínculos Familiares y cargar la documentación de todos los involucrados, más el acta de sentencia firme de adopción.

Un punto importante, destacaron desde ANSES, es que este trámite debe hacerse entre los dos meses y los dos años de la sentencia de adopción y que solamente se paga una vez.