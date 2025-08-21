Inicio Fútbol hinchas
Terror en Avellaneda

VIDEO: un hincha de la U de Chile cayó de la tribuna de Independiente en medio del escándalo

En medio de la disputa con los hinchas de Independiente, se vio a fanático de la Universidad de Chile caer por el costado de la tribuna. El vídeo viral

El parte oficial indica que este hincha esta muy grave por caída en altura

El duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana fue interrumpido por un escándalo que pudo haber terminado mucho peor de lo que terminó. Como respuesta a los agravios de los hinchas chilenos, la barra de Independiente ingresó a la tribuna visitante y comenzó a hostigar a los andinos.

Una de las imágenes más impactantes y alarmantes de la noche mostró a un fanático de la Universidad de Chilecayendo al vacío desde la platea alta, un fragmento audiovisual que encendió todas las alarmas.

independiente, u de chile
El partido entre Independiente y la U de Chile fue suspendido por estos incidentes

Video: el hincha de la U de Chile que se tiró al vacío

Si bien algunos dicen que lo empujaron, la hipótesis principal es que este hincha se lanzó a un entrepiso con el que cuenta el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, para evitar el castigo de toda la barra de Independiente.

Así, las cosas, y una vez que se difundió el parte médico oficial, se pudo conocer la identidad de este hincha chileno, como también su estado de salud. Se llama Gonzalo Alfaro, y se encuentra en estado crítico, aunque no producto de la caída.

Según contaron en radio La Red, el fanático habría sobrellevado la acción de tirarse desde la tribuna de Independiente casi sin consecuencias, pero fue alcanzado por un grupo de hinchas que lo golpeó salvajemente.

El informe de los hinchas heridos en cancha de Independiente

Pese a que se habló en un inicio de que había dos fallecidos, lo cierto es que el reciente parte indica que hay más de 100 detenidos, y dos personas con riesgo de vida. Uno de ellos es este hincha que saltó desde la tribuna. La lista publicada por varios medios es la siguiente:

  • Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.
  • Jaime Mora, cirugía por fractura.
  • Pablo Mora, politraumatismo.
  • Brayan Martínez, apuñalado.
  • Ignacio Castro, sutura en la cabeza.
  • Diego Trujillo, politraumatismo.
  • Sebastián Aliste, politraumatismo.
  • Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.
  • Hian Abreu, politraumatismo.
  • Carlos Mesa, politraumatismo.
  • Román Silva, politraumatismo.
  • Victoria Neira, politraumatismo.

