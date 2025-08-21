VIDEO: un hincha de la U de Chile cayó de la tribuna de Independiente en medio del escándalo

Así, las cosas, y una vez que se difundió el parte médico oficial, se pudo conocer la identidad de este hincha chileno, como también su estado de salud. Se llama Gonzalo Alfaro, y se encuentra en estado crítico, aunque no producto de la caída.

Por estas tremendas imágenes de un hincha de la Universidad de Chile cayendo desde la bandeja alta del estadio de Independiente. Se hizo totalmente pija, ya no se puede ni ver un partido tranquilo, la concha de la lora.

Según contaron en radio La Red, el fanático habría sobrellevado la acción de tirarse desde la tribuna de Independiente casi sin consecuencias, pero fue alcanzado por un grupo de hinchas que lo golpeó salvajemente.

El informe de los hinchas heridos en cancha de Independiente

Pese a que se habló en un inicio de que había dos fallecidos, lo cierto es que el reciente parte indica que hay más de 100 detenidos, y dos personas con riesgo de vida. Uno de ellos es este hincha que saltó desde la tribuna. La lista publicada por varios medios es la siguiente: