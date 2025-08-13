Patear un penal en la cancha del club que sos hincha. Las tribunas llenas. Tirar un lujo y hacerlo de rabona. Que la pelota entre al ángulo. Parece soñado, pero se hizo realidad en los últimos días.
En una tarde que prometía emociones fuertes en el estadio Pedro Bidegain, más conocido como el Nuevo Gasómetro, un hincha de San Lorenzo se convirtió en el protagonista inesperado de un momento que quedará grabado en la memoria de los fanáticos cuervos.
Durante el entretiempo del partido entre San Lorenzo y Atlético Tucumán, en el marco de la Liga Profesional de Fútbol, un evento organizado por la AFA y la Liga Profesional, llamado "Argentina Patea", permitió que un hombre demostrara su talento frente a miles de hinchas cuervos.
Lo que nadie esperaba fue que este hincha ejecutaría un penal de rabona que desató la euforia en las tribunas y se viralizó rápidamente en las redes sociales.
El torneo "Argentina Patea" es una iniciativa que busca acercar a los hinchas al espectáculo del fútbol, dándoles la oportunidad de participar en actividades interactivas durante los partidos. En esta ocasión, el desafío consistía en patear un penal en la cancha del club.
El hincha, cuya identidad no trascendió en los medios hasta el momento, se paró frente al punto de penal con una confianza que anticipaba algo especial. En un gesto audaz, decidió ejecutar el disparo con una rabona. La pelota salió disparada con un efecto perfecto, colándose en el ángulo del arco, inalcanzable para cualquier arquero.
Por supuesto que en todas las redes sociales, los comentarios de los distintos usuarios que apreciaron el penal de rabona no se hicieron esperar: “¡Eso es ser cuervo!”, “El Nuevo Gasómetro se vino abajo”, fueron algunas de las reacciones que inundaron X, donde el video del penal se compartió masivamente.