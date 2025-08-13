Lo que nadie esperaba fue que este hincha ejecutaría un penal de rabona que desató la euforia en las tribunas y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El torneo "Argentina Patea" es una iniciativa que busca acercar a los hinchas al espectáculo del fútbol, dándoles la oportunidad de participar en actividades interactivas durante los partidos. En esta ocasión, el desafío consistía en patear un penal en la cancha del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1955314434676564167&partner=&hide_thread=false Patear un penal, DE RABONA, al ángulo y frente a la popular del club que sos hincha.



Esto pasó en la cancha de San Lorenzo.



Así. LOCURA TOTAL. pic.twitter.com/nh1kKOT8hC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 12, 2025

El hincha, cuya identidad no trascendió en los medios hasta el momento, se paró frente al punto de penal con una confianza que anticipaba algo especial. En un gesto audaz, decidió ejecutar el disparo con una rabona. La pelota salió disparada con un efecto perfecto, colándose en el ángulo del arco, inalcanzable para cualquier arquero.

Por supuesto que en todas las redes sociales, los comentarios de los distintos usuarios que apreciaron el penal de rabona no se hicieron esperar: “¡Eso es ser cuervo!”, “El Nuevo Gasómetro se vino abajo”, fueron algunas de las reacciones que inundaron X, donde el video del penal se compartió masivamente.