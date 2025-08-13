Ni Drogba, ni Eto'o: el jugador que está por convertirse en el futbolista africano más caro de la historia

En apenas dos temporadas en ese club, donde también se desempeñó hace un tiempo el argentino Alexis Mac Callister, ha disputado 77 partidos, anotado 4 goles y se ha ganado el premio al Jugador Joven de la Temporada en su club.

El jugador africano está en el radar del Manchester United, que estaría dispuesto a desembolsar la astronómica suma de 130 millones de euros para ficharlo desde el Brighton, donde ya se sabe que es un club que suele vender a buen precio a sus futbolistas.

jugador carlos baleba 2 Carlos Baleba, el jugador africano que la rompe en la Premier League.

De concretarse, este traspaso rompería el récord del futbolista africano más caro de la historia, superando los 72 millones de libras que Arsenal pagó por el delantero oriundo de Costa de Marfil Nicolas Pépé a mediados del año 2019. Pero también se colocaría como el sexto traspaso más costoso en la historia del fútbol, situándose entre nombres como Neymar, Mbappé y Coutinho.

El propio Carlos Baleba, por su parte, no ha ocultado su ambición de pasar a uno de los grandes de la liga inglesa, como lo es el Manchester United. En una entrevista reciente con The Guardian, el futbolista expresó su deseo de convertirse en “un gran mediocampista, una leyenda en todo el mundo”.