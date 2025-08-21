La película de Netflix es de 2016 y llegó este 2025 a la plataforma.

Los usuarios de Netflix pueden disfrutar de una de las comedias románticas y dramáticas más entretenida de los últimos tiempos. Se llama Orgullo, Prejuicio y Zombies, una película que llegó este 2025 y se destaca entre todas las series y películas del catálogo.

Esta película de 2016 de origen estadounidense, que está dirigida por Burr Steers, reune todos los ingredientes para ser considerado uno de los mejores estrenos que arribo a la plataforma este año.

Orgullo, Prejuicio y Zombies, la película que está protagonizada por Lily James y Sam Riley, se basa en la novela homónima de Seth Grahame-Smith, de 2009 y ha logrado posicionarse entre las más vistas a nivel mundial.

Esta obra de arte de Netflix, que entrelaza a los zombies con la literatura inglesa, dura 1 hora y 47 minutos, y se estrenó en el catálogo a principios de abril de 2025.

La película Orgullo, Prejuicio y Zombies está arrasando en el catálogo.

Netflix: de qué trata la película Orgullo, Prejuicio y Zombies

Cuando en 1819 todo parecía transcurrir con tranquilidad en la ciudad inglesa de Meryton, la llegada de zombies revolucionan todo a su paso, en una invasión que termina saliéndose de control. Junto con sus hermanas, entre en acción y en escena Elizabeth Bennet, una mujer muy luchadora que está dispuesta a enfrentar a los zombies, apoyándose en toda la sabiduría de artes marciales que su padre le había inculcado. Además de tener que luchar contra el zombies, Elizabeth también se las tendrá que ver con el señor Fitzwilliam Darcy (Sam Riley) y su personalidad.

Los usuarios de Netflix eligieron a esta película como una de sus favoritas.

Reparto de Orgullo, Prejuicio y Zombies, película de Netflix

  • Lily James (Elizabeth Bennet)
  • Sam Riley (Fitzwilliam Darcy)
  • Bella Heathcote (Jane Bennet)
  • Douglas Booth (Bingley)
  • Charles Dance (Bennet)
  • Jack Huston (Wichham)
  • Matt Smith (Collins)

Tráiler de Orgullo, Prejuicio y Zombies, película de Netflix

Dónde ver la película Orgullo, Prejuicio y Zombies, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Orgullo, Prejuicio y Zombies se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Pride and Prejudice and Zombies no está disponible en Netflix.
  • España: la película Orgullo, Prejuicio y Zombies no está disponible en Netflix.

