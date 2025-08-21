Esta obra de arte de Netflix, que entrelaza a los zombies con la literatura inglesa, dura 1 hora y 47 minutos, y se estrenó en el catálogo a principios de abril de 2025.

Netflix: de qué trata la película Orgullo, Prejuicio y Zombies

Cuando en 1819 todo parecía transcurrir con tranquilidad en la ciudad inglesa de Meryton, la llegada de zombies revolucionan todo a su paso, en una invasión que termina saliéndose de control. Junto con sus hermanas, entre en acción y en escena Elizabeth Bennet, una mujer muy luchadora que está dispuesta a enfrentar a los zombies, apoyándose en toda la sabiduría de artes marciales que su padre le había inculcado. Además de tener que luchar contra el zombies, Elizabeth también se las tendrá que ver con el señor Fitzwilliam Darcy (Sam Riley) y su personalidad.

Reparto de Orgullo, Prejuicio y Zombies, película de Netflix

Lily James (Elizabeth Bennet)

Sam Riley (Fitzwilliam Darcy)

Bella Heathcote (Jane Bennet)

Douglas Booth (Bingley)

Charles Dance (Bennet)

Jack Huston (Wichham)

Matt Smith (Collins)

Tráiler de Orgullo, Prejuicio y Zombies, película de Netflix

Dónde ver la película Orgullo, Prejuicio y Zombies, según la zona geográfica