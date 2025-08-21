La actriz Lily Collins interpreta a Lauren Monroe en la película de Netflix.

Si hay que elegir una producción de drama y suspenso dentro del catálogo de series y películas de Netflix, la película Inheritance tranquilamente podría ser considerada como una de las mejores de los últimos tiempos.

Esta película estadounidense de 2020, que cuenta con el papel protagónico de Lily Collins, está dirigida por Vaughn Stein y ha logrado una asombrosa cantidad de reproducciones desde que se estrenó en Netflix, a fines de enero de 2023.

Una trama con mucha intriga y tensión permanente, hacen de esta película una joya imperdible, con un relato que se vuelve estremecedor que no deja levantarse del sillón.

Con calificaciones mixtas por parte de la crítica, esta película de Netflix de 1 hora y 51 minutos de duración, está respaldada por buena parte de los usuarios de la plataforma, que la recomiendan a ojos cerrados.

Se trata de una nueva intervención de la actriz Lily Collins en la pantalla grande, en una producción que te dejará reflexionando por el desenlace que tiene.

netflix-lily-collins-inheritance
La actriz Lily Collins arrasa en esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Inheritance

La trama de la película de Netflix gira en torno a Lauren Monroe (Lily Collins), una chica qué tras sufrir la muerte de su padre, quién le dejó las llaves de un búnker secreto junto a la casa, descubre un secreto oculto que podría atentar contra su vida, como a la de toda su familia.

netflix-lily-collins-inheritance1
No tiene desperdicio esta película de suspenso extremo, una de las mejores de Netflix.

Reparto de Inheritance, película de Netflix

  • Lily Collins (Lauren Monroe)
  • Simon Pegg (Morgan Warner)
  • Connie Nielsen (Catherine Monroe)
  • Chace Crawford (William Monroe)
  • Michael Beach (Harold Thewlis)
  • Marque Richardson (Scott Monroe)
  • Patrick Warburton (Archer Monroe)
  • Rebecca Adams (Jen Monroe)

Tráiler de Inheritance, película de Netflix

Embed - LA HERENCIA - TRAILER EN ESPANOL

Dónde ver la película Inheritance, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Inheritance se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Inheritance no está disponible en Netflix.
  • España: la película Inheritance no está disponible en Netflix.

