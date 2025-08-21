Con calificaciones mixtas por parte de la crítica, esta película de Netflix de 1 hora y 51 minutos de duración, está respaldada por buena parte de los usuarios de la plataforma, que la recomiendan a ojos cerrados.
Se trata de una nueva intervención de la actriz Lily Collins en la pantalla grande, en una producción que te dejará reflexionando por el desenlace que tiene.
La actriz Lily Collins arrasa en esta película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Inheritance
La trama de la película de Netflix gira en torno a Lauren Monroe (Lily Collins), una chica qué tras sufrir la muerte de su padre, quién le dejó las llaves de un búnker secreto junto a la casa, descubre un secreto oculto que podría atentar contra su vida, como a la de toda su familia.
No tiene desperdicio esta película de suspenso extremo, una de las mejores de Netflix.
Reparto de Inheritance, película de Netflix
- Lily Collins (Lauren Monroe)
- Simon Pegg (Morgan Warner)
- Connie Nielsen (Catherine Monroe)
- Chace Crawford (William Monroe)
- Michael Beach (Harold Thewlis)
- Marque Richardson (Scott Monroe)
- Patrick Warburton (Archer Monroe)
- Rebecca Adams (Jen Monroe)
Tráiler de Inheritance, película de Netflix
Dónde ver la película Inheritance, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Inheritance se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Inheritance no está disponible en Netflix.
- España: la película Inheritance no está disponible en Netflix.