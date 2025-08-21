Además de ser muy recomendado por los usuarios, la entrega de Netflix se ganó las mejores críticas por la prensa especializada.

netflix-aron-piper El actor Arón Piper es el protagonista principal de la película de Netflix.

Netflix: trama de la película El correo

Iván Márquez (Arón Piper) es un muchacho muy inteligente que está cansado de la vida cotidiana. De la nada consigue un trabajo de parquímetro en un club de golf de Madrid. Cuando el euro empieza a ingresar a gran escala España, aprovecha su trabajo para transportar de manera ilegal grandes cantidades de plata, desde Bruselas a Ginebra. En ese blanqueo de capitales para una organización internacional, es cuando aparece en su vida Leticia (María Pedraza), que le hace ver las cosas de otra manera.

netflix-maria-pedraza La actriz María Pedraza interpreta a Leticia en la película de Netflix.

Reparto de El correo, película de Netflix

Arón Piper (Iván Márquez)

María Pedraza (Leticia)

Luis Tosar (Francisco Escámez)

Laura Sépul (Anne Marie)

Nourdin Batán (Yannick)

José Manuel Poga (José Luis Ocaña)

Luis Zahera (Manuel Roig)

Tráiler de El correo, película de Netflix

Dónde ver la película El correo, según la zona geográfica