La actriz Bensu Soral da clases de amor en la película de Netflix.

La actriz Bensu Soral da clases de amor en la película de Netflix.

Los usuarios de Netflix que buscan comedias románticas en la plataforma, tienen frente a sus ojos una oportunidad increíble para reír y creer en el amor. La película Clase particulares es una propuesta de las más vistas y que no falla como entretenimiento.

Esta película turca del año 2022 tiene como protagonista a Bensu Soral y ha logrado atrapar a los usuarios, que la recomiendan sin dudar, al igual que la crítica especializada.

Gracias particulares es una comedia dramática qué es perfecta para olvidarse de la rutina, disfrutar a carcajadas y creer en que el amor verdadero, el que dicta el corazón.

A partir de un guión escrito por Murat Disli y dirigido por Kivanc Baruonu, esta propuesta que se destaca entre todas las series y películas de Netflix, es la cita ideal para cuando uno no sabe que elegir en la plataforma.

Está bonita historia de amor, que se estrenó en la plataforma de Netflix en diciembre 2022, dura 1 hora y 29 minutos.

netflix-clases-particulares1
El actriz Bensu Soral arrasa en esta película de Netflix.

El actriz Bensu Soral arrasa en esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Clases particulares

Azra (Bensu Soral), una chica muy lista, se hace pasar por una profesora particular y le das clase a los alumnos, revelándole todo tipo de secretos o inquietudes, con el objetivo de prepararlos para el amor y la vida. Pero las "clases particulares" que brinda Azra y la manera en que ve las cosas, cambian radicalmente con la llegada de un vecino nuevo al barrio, bastante apuesto.

netflix-clases-particulares
Esta comedia romántica es una de las más bellas entre todas las películas de Netflix.

Esta comedia romántica es una de las más bellas entre todas las películas de Netflix.

Reparto de Clases particulares, película de Netflix

  • Bensu Soral (Azra)
  • Halit Özgür Sari (Burak)
  • Helin Kandemir (Hande)
  • Rami Narin (Utku)

Tráiler de Clases particulares, película de Netflix

Embed - Private Lesson | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la película Clases particulares, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Clases particulares se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Private Leeson se puede ver en Netflix.
  • España: la película Clases particulares se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar