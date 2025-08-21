A partir de un guión escrito por Murat Disli y dirigido por Kivanc Baruonu, esta propuesta que se destaca entre todas las series y películas de Netflix, es la cita ideal para cuando uno no sabe que elegir en la plataforma.

Está bonita historia de amor, que se estrenó en la plataforma de Netflix en diciembre 2022, dura 1 hora y 29 minutos.

netflix-clases-particulares1 El actriz Bensu Soral arrasa en esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Clases particulares

Azra (Bensu Soral), una chica muy lista, se hace pasar por una profesora particular y le das clase a los alumnos, revelándole todo tipo de secretos o inquietudes, con el objetivo de prepararlos para el amor y la vida. Pero las "clases particulares" que brinda Azra y la manera en que ve las cosas, cambian radicalmente con la llegada de un vecino nuevo al barrio, bastante apuesto.

netflix-clases-particulares Esta comedia romántica es una de las más bellas entre todas las películas de Netflix.

Reparto de Clases particulares, película de Netflix

Bensu Soral (Azra)

Halit Özgür Sari (Burak)

Helin Kandemir (Hande)

Rami Narin (Utku)

Tráiler de Clases particulares, película de Netflix

