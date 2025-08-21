La dupla se consagró campeona en el Campeonato Mundial de 2022.

La dupla se consagró campeona en el Campeonato Mundial de 2022.

Sanyo Gutiérrez alcanzó la gloria máxima al consagrarse en el Campeonato Mundial de Pádel de 2022 defendiendo los colores de la Selección argentina; allí tuvo como pareja a Fernando Belasteguín, sin dudas, el jugador más importante de la historia en la disciplina.

Carlos Daniel Gutiérrez Amaya (aunque es más conocido como Sanyo) brindó una entrevista a VeinteDiez donde realizó un análisis exhaustivo de quien supo ser su pareja en el circuito y brindo detalles nunca antes explicados.

Sanyo Gutiérrez
Sanyo Gutiérrez causó sensación por su juego.

Sanyo Gutiérrez causó sensación por su juego.

Sanyo Gutiérrez analizó el juego de Fernando Belasteguín: "Bela no jugaba bonito al pádel, pero..."

En un juego tan dinámico y meticuloso como lo es el pádel, cuando hablan los especialistas es momento de callar y escuchar porque de los mejores solo queda aprender. Es así que Sanyo Gutiérrez se refirió al juego de Fernando Belasteguín haciendo hincapié en las particularidades que presentaba el mejor jugador de todos los tiempos.

"Para jugar bonito y pegarle a la pelota bien, hay millones. Jugar bien realmente, son contados", comenzó explicando el deportista nacido en San Luis, Argentina. En ese sentido agregó: "Puedo tener la mejor derecha del mundo, pero si no la sé tirar al espacio y a la velocidad justa a la que tocaba ese tiro, no sirve".

Y hondó en las situaciones que se presentan donde hay que ser muy preciso: "Le analizás las terminaciones, los hombros, las piernas, la potencia, cómo cierra el golpe. Espectacular. Sí, pero se la dejó al que está en la red. Se la voleó y le ganó el punto. No me sirvió para nada".

Y para ejemplificar lo que sucede dentro de las canchas eligió a Bela: "Para mí, el claro ejemplo de este deporte es Belasteguín. No jugaba bonito al pádel, pero les ganaba a todos". Y continuó con su análisis expresando: "El que sabe entender hacer un espacio y lograr poner la pelota a la velocidad que toca para crear una jugada, es el que realmente juega bien al pádel".

Fernando Belasteguín - Sanyo Gutiérrez
Serparados eran buenos; juntos mucho mejor.

Serparados eran buenos; juntos mucho mejor.

De rivales a compañeros

Durante muchos años los dos jugadores argentinos dominaron la escena mundial transformándose en los jugadores referentes de las próximas generaciones. Y aunque muchas veces se tuvieron que enfrentar - inclusive en finales de la Premier Pádel, en el Pádel Pro Tour, World Pádel Tour y en diferentes torneos alrededor del mundo - en un momento de sus carreras coordinaron para jugar juntos.

Fue así que en 2021 unieron fuerzas y ganaron tres torneos del World Pádel Tour además de jugar juntos en el Campeonato Mundial de Pádel de 2022 disputado en Dubái donde le ganaron el punto definitivo a España.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas