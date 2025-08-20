Inicio Ovación Polideportivo vóleibol
Juegos Panamericanos Junior

Juegos Panamericanos Junior: Argentina, con Nahuel Rojas, es semifinalista en vóley masculino

Con el mendocino Nahuel Rojas Argentina le ganó a Guatemala y avanzó a semifinales de vóley masculino en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

Por UNO
Argentina tiene dos chances de ganar una medalla en vóley.

Argentina tiene dos chances de ganar una medalla en vóley.

El mendocino Nahuel Rojas aportó 9 puntos para que Argentina le gane en sets corridos a Guatemala y avance a semifinales de vóley masculino en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

La victoria argentina fue por 25-22, 25-16 y 25-15 con Samuel Guidi y Mauro Gay como máximos anotadores con 11 puntos, Pablo Denis hizo 10 y el mendocino Rojas 9.

Argentina llega a semifinales tras vencer 3-2 a Cuba, 3-1 a República Dominicana, perder con Brasil 3-2 y superar a Nicaragua para obtener el derecho a enfrentar en semifinales, este jueves a las 20.30 a México.

Maia Najul, fuera de la definición en el beach vóley

En el beach vóley femenino la mendocina Maia Najul compite junto a Moreno Abdala y quedaron fuera de la definición tras perder este miércoles con las brasileñas Carol y Julia por 2 a 1 (21-16, 18-21 y 15-9).

najul 1
Maia Najul qued&oacute; fuera de la lucha por las medallas en el beach v&oacute;ley.

Maia Najul quedó fuera de la lucha por las medallas en el beach vóley.

Previamente, la dupla argentina venció a Silva-Brenes de Nicaragua (2-0), pero también perdió con Fio-Denisse de Panamá (2-1) y con la dupla estadounidense Sherman-Donley (2-1).

Este jueves a las 10.45 las argentinas jugarán con las colombianas Mercy y Gaviria por la ronda del 9no al 12do puesto.

Tomás Alín Saavedra, semifinalista en tenis de mesa por equipos

El mendocino Tomás Alín Saavedra ganó un punto en singles y otro en dobles para que el equipo argentino masculino le gane 3 a 1 a República Dominicana.

tenis de mesa 1
Tom&aacute;s Al&iacute;n Saavedra puede subir al podio en tenis de mesa por equipos.

Tomás Alín Saavedra puede subir al podio en tenis de mesa por equipos.

Previamente, en el Grupo A el conjunto nacional venció a El Salvador por 3 a 0 y cayó frente a Brasil por 3 a 1 para clasificarse a las semifinales de este jueves.

Emilia Vargas y Luna Román, lejos del podio en el triatlón femenino

Con un tiempo de 1h. 05' 55" la mendocina Emilia Vargas ocupó el puesto 16 en el triatlón femenino de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

Vargas fue la mejor argentina ya que la sanrafaelina Luna Román (1h 07' 49") fue 20ma. y ambas quedaron lejos del podio que ocuparon en ese orden Naomi Ruff (Estados Unidos), Sidney Clement (Canadá) y Julia Visgueiro (Brasil).

Martín Maya, en semifinales de handball masculino

Con el mendocino Martín Maya en el plantel el equipo masculino de handball juega este jueves a las 17 la semifinal frente a Estados Unidos.

Argentina completó invicta la fase de grupos tras vencer consecutivamente a Cuba (36-26), Paraguay (35-17) y Uruguay (29-24).

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas