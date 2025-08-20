Juegos Panamericanos Junior: Argentina, con Nahuel Rojas, es semifinalista en vóley masculino

Maia Najul, fuera de la definición en el beach vóley

En el beach vóley femenino la mendocina Maia Najul compite junto a Moreno Abdala y quedaron fuera de la definición tras perder este miércoles con las brasileñas Carol y Julia por 2 a 1 (21-16, 18-21 y 15-9).

najul 1 Maia Najul quedó fuera de la lucha por las medallas en el beach vóley.

Previamente, la dupla argentina venció a Silva-Brenes de Nicaragua (2-0), pero también perdió con Fio-Denisse de Panamá (2-1) y con la dupla estadounidense Sherman-Donley (2-1).

Este jueves a las 10.45 las argentinas jugarán con las colombianas Mercy y Gaviria por la ronda del 9no al 12do puesto.

Tomás Alín Saavedra, semifinalista en tenis de mesa por equipos

El mendocino Tomás Alín Saavedra ganó un punto en singles y otro en dobles para que el equipo argentino masculino le gane 3 a 1 a República Dominicana.

tenis de mesa 1 Tomás Alín Saavedra puede subir al podio en tenis de mesa por equipos.

Previamente, en el Grupo A el conjunto nacional venció a El Salvador por 3 a 0 y cayó frente a Brasil por 3 a 1 para clasificarse a las semifinales de este jueves.

Emilia Vargas y Luna Román, lejos del podio en el triatlón femenino

Con un tiempo de 1h. 05' 55" la mendocina Emilia Vargas ocupó el puesto 16 en el triatlón femenino de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

Vargas fue la mejor argentina ya que la sanrafaelina Luna Román (1h 07' 49") fue 20ma. y ambas quedaron lejos del podio que ocuparon en ese orden Naomi Ruff (Estados Unidos), Sidney Clement (Canadá) y Julia Visgueiro (Brasil).

Martín Maya, en semifinales de handball masculino

Con el mendocino Martín Maya en el plantel el equipo masculino de handball juega este jueves a las 17 la semifinal frente a Estados Unidos.

Argentina completó invicta la fase de grupos tras vencer consecutivamente a Cuba (36-26), Paraguay (35-17) y Uruguay (29-24).