Banco Nación: este viernes regresa la promoción que esperan todos

Este beneficio estará vigente este viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto. Tiene validez en Argentina para compras pagadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA en marcas y comercios adheridos (ver más abajo) hasta el 30 de septiembre.

Banco Nación Viernes Este viernes vuelve una promo muy esperada en Banco Nación.

Esta promo incluye compras presenciales a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes. Un dato importante es que están incluidas las tarjetas de débito. Así lo informó en su sitio oficial el Banco Nación, que tiene otras promociones como las de combustibles y en diferentes supermercados.