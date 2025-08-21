Inicio Sociedad Banco Nación
¡Imperdible!

Banco Nación: este viernes regresa la promoción que esperan todos

Banco Nación y MODO ofrecen un gran beneficio este viernes, sábado y domingo: hasta 12 cuotas sin interés y 25% de descuento sin tope de reintegro

Gonzalo Ponce
Gonzalo Ponce
Regresa este viernes la promo del Banco Nación.

Este viernes 12 de agosto regresa una de las promos más esperadas del Banco Nación. Los clientes que usen la billetera virtual MODO BNA+ obtendrán un descuento del 25% sin tope de reintegro en accesorios, indumentaria y calzado de reconocidas marcas. El beneficio incluye la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas sin interés.

Este beneficio estará vigente este viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto. Tiene validez en Argentina para compras pagadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA en marcas y comercios adheridos (ver más abajo) hasta el 30 de septiembre.

Banco Nación Viernes
Este viernes vuelve una promo muy esperada en Banco Nación.

Esta promo incluye compras presenciales a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes. Un dato importante es que están incluidas las tarjetas de débito. Así lo informó en su sitio oficial el Banco Nación, que tiene otras promociones como las de combustibles y en diferentes supermercados.

Cuándo se deposita el reintegro de MODO BNA+

El reintegro que estipula la promoción durante todo este fin de semana Banco Nación MODO (sin tope) se puede ver reflejado en hasta dos resúmenes posteriores a la compra en la cuenta del titular de una tarjeta de crédito.

Por caso: si una persona compra un jean por la suma de $100.000 y paga con MODO BNA+ tendrá $25.000 de descuento, por lo que finalmente pagará $75.000. Además podrá elegir pagar hasta en 12 cuotas sin interés (0% de tasa nominal anual) como financiación. Si el cliente eligiera pagar en 12 veces, serán entonces 12 cuotas de $6.250.

Banco Nación promoción viernes
Viernes, sábado y domingo retorna la promo del Banco Nación.

Comercios adheridos a la promoción de Banco Nación MODO BNA+

  • Birkenstock
  • Bowen
  • Broer
  • Capitán Yo
  • CAT
  • Cheeky
  • Como quieres
  • Crocs
  • Desiderata
  • Devré
  • EVA
  • Grisino
  • Hush Puppies
  • Hunterville
  • In Crescendo
  • La Restinga
  • Lázaro
  • Luz de Mar
  • Macowens
  • Mistral
  • Montagne
  • New Balance
  • On Sports
  • Pato Pampa
  • Protoype
  • Under armour
  • Vaypol y City Sneakers
  • Ver
  • VIA UNO
  • VIAMO
  • Waiting
  • Yagmour

Diario UNO aclara que no tiene relación comercial con las empresas, comercios y marcas nombradas en esta nota.

