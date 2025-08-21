Banco Nación: este viernes regresa la promoción que esperan todos

Cuándo se deposita el reintegro de MODO BNA+
El reintegro que estipula la promoción durante todo este fin de semana Banco Nación MODO (sin tope) se puede ver reflejado en hasta dos resúmenes posteriores a la compra en la cuenta del titular de una tarjeta de crédito.
Por caso: si una persona compra un jean por la suma de $100.000 y paga con MODO BNA+ tendrá $25.000 de descuento, por lo que finalmente pagará $75.000. Además podrá elegir pagar hasta en 12 cuotas sin interés (0% de tasa nominal anual) como financiación. Si el cliente eligiera pagar en 12 veces, serán entonces 12 cuotas de $6.250.
Banco Nación promoción viernes
Viernes, sábado y domingo retorna la promo del Banco Nación.
Comercios adheridos a la promoción de Banco Nación MODO BNA+
- Birkenstock
- Bowen
- Broer
- Capitán Yo
- CAT
- Cheeky
- Como quieres
- Crocs
- Desiderata
- Devré
- EVA
- Grisino
- Hush Puppies
- Hunterville
- In Crescendo
- La Restinga
- Lázaro
- Luz de Mar
- Macowens
- Mistral
- Montagne
- New Balance
- On Sports
- Pato Pampa
- Protoype
- Under armour
- Vaypol y City Sneakers
- Ver
- VIA UNO
- VIAMO
- Waiting
- Yagmour
