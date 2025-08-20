Inicio Sociedad Mercado Pago
Subió la tasa de Mercado Pago y superó al Banco Nación ¿cuánto gano si deposito $100.000?

La tasa de interés de Mercado Pago, perteneciente a Mercado Libre, subió luego de que el Banco Nación comenzó a pagar intereses en las llamadas cuentas remuneradas

¿Cuánto gano con Mercado Pago?

Desde hace largo tiempo las preferencias de pequeños inversores y ahorristas se inclinaron a billeteras virtuales, pero en los últimos meses laopción había perdido fuerza. Sin embargo, la decisión del Banco Nación de pagar un interés en las cuentas sueldo (actualmente del 28% anual) movió las tasas de las blleteras competidoras como Mercado Pago que generan un interés para su titular solamente por tener dinero depositado en cuenta.

Mercado Pago ofrece un inter&eacute;s de 34% anual a sus clientes.&nbsp;

¿Cuánto gano si deposito $100.000 en Mercado Pago?

La tasa anual de Mercado Pago está en 34% (estaba en 28% a principios de semana) por lo que se volvió más atractiva para el pequeño y mediano ahorrista.

Si bien es un dato importante lo que paga un plazo fijo, la billetera virtual de Mercado Libre tiene la ventaja de retirar el dinero en el momento que el ahorrista lo desee. Por el contrario, con el plazo fijo, el dinero queda depositado al menos durante 30 días, aunque con varios puntos más de interés.

Algo similar ocurre con las inversiones en bonos o acciones a través de home banking. Al momento de hacer efectivo el dinero hay que esperar 24, 48 o 72 horas (dependiendo del día en el que se intente hacer el trámite) para recuperar la plata.

Los peque&ntilde;os ahorristas vuelven a interesarse en las ganancias que generan billeteras virtuales como Mercado Pago.&nbsp;

Depositando $100.000 en Mercado Pago se puede ganar:

  • Por día: aproximadamente $93,15.
  • Por mes: aproximadamente $2.833,33.
  • Por año: aproximadamente $34.000.

No se puede dejar de lado que, en el caso de mantener depositado el dinero en la billetera virtual a lo largo de todo un año, la plata estará sometida a variaciones en la tasa de interés que pueden fluctuar permanentemente a lo largo de los meses y variar la ganancia referida en esta nota.

