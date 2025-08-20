Subió la tasa de Mercado Pago y superó al Banco Nación ¿cuánto gano si deposito $100.000?

Si bien es un dato importante lo que paga un plazo fijo, la billetera virtual de Mercado Libre tiene la ventaja de retirar el dinero en el momento que el ahorrista lo desee. Por el contrario, con el plazo fijo, el dinero queda depositado al menos durante 30 días, aunque con varios puntos más de interés.

Algo similar ocurre con las inversiones en bonos o acciones a través de home banking. Al momento de hacer efectivo el dinero hay que esperar 24, 48 o 72 horas (dependiendo del día en el que se intente hacer el trámite) para recuperar la plata.

Mujer mirando su teléfono Mercado Pago.jpg Los pequeños ahorristas vuelven a interesarse en las ganancias que generan billeteras virtuales como Mercado Pago. Freepik

Depositando $100.000 en Mercado Pago se puede ganar:

Por día: aproximadamente $93,15.

Por mes: aproximadamente $2.833,33.

Por año: aproximadamente $34.000.

No se puede dejar de lado que, en el caso de mantener depositado el dinero en la billetera virtual a lo largo de todo un año, la plata estará sometida a variaciones en la tasa de interés que pueden fluctuar permanentemente a lo largo de los meses y variar la ganancia referida en esta nota.