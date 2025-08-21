Solo buenos conductores logran distinguir cuáles son las diferencias entre estas señales de tránsito

Las dos señales en cuestión son la S-19 y la S-51. Ambas comparten un diseño rectangular con fondo azul e incorporan el dibujo de un autobús en blanco, pero sus funciones son diferentes.

señales de tránsito S-19 Señal de tránsito S-19: parada de micro

Qué significa la señal de tránsito S-19

Esta señal de tránsito se denomina “Parada de autobús”.

Significado: indica un lugar específico donde los autobuses pueden detenerse para levantar o dejar pasajeros.

se coloca en zonas urbanas o rurales donde existe una parada fija de transporte público.

Importancia: ayuda a los usuarios a identificar con claridad el punto de ascenso y descenso, evitando que los colectivos frenen en cualquier lugar de la vía.

Qué significa la señal de tránsito S-51

Esta señal de tránsito corresponde a un "Carril exclusivo para autobuses"

señales de tránsito S-51 (1) Señal de tránsito S-51: Carril exclusivo para autobuses

Significado: indica que la existencia de ese carril es solo para autobuses y no para cualquier vehículo.

generalmente se ubica en accesos a ciudades, carreteras principales o cercanías a estaciones centrales donde hay micros.

Importancia: informa a los conductores sobre que otros vehículos no pueden circular por ese carril, salvo excepciones señalizadas, como el micro.

Cuál es la diferencia entre estas señales de tránsito

La diferencia clave entre ambas radica en que la primera señal indica una parada común en la vía pública, mientras que la segunda señal señala solo carril adaptado para autobús o micro.

Ambas señales son fundamentales para organizar el tránsito y el transporte público. Por eso, aunque ambas señales parezcan iguales a simple vista, su significado y el nivel de exigencia son completamente distintos y conocer estas diferencias permite a conductores y peatones circular con mayor seguridad y previsión.