Inicio Sociedad Diferencia
Para saber

Solo buenos conductores logran distinguir cuáles son las diferencias entre estas señales de tránsito

Casi nadie nota la diferencia entre estas dos señales de tránsito: la S-19 y la S-51, pero su dibujo cambia todo el significado

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Solo grandes conductores logran distinguir cuáles son las diferencias entre estas señales de tránsito

Solo grandes conductores logran distinguir cuáles son las diferencias entre estas señales de tránsito

Muchos argentinos estamos acostumbrados a manejar automáticamente y damos por supuestas algunas señales de tránsito. Sin embargo, no siempre es así, y reconocerlas es ideal para evitar que conducir sea inseguro para tu familia y tu auto. Por eso, necesitas conocer qué significa estas señales y cuál es su diferencia.

En las calles y rutas de Argentina, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para garantizar la seguridad vial y el orden en la circulación. Dentro del grupo de señales de tránsito hay 4 que hay que distinguir para evitar problemas: las reglamentarias o prescriptivas, preventivas, informativas y transitorias, cada una indica algo distinto.

Sin embargo, hay dos señales que, aunque parecen literalmente casi idénticas, tienen significados completamente diferentes y su distinción está en algo tan simple como su dibujo.

Las dos señales en cuestión son la S-19 y la S-51. Ambas comparten un diseño rectangular con fondo azul e incorporan el dibujo de un autobús en blanco, pero sus funciones son diferentes.

señales de tránsito S-19
Señal de tránsito S-19: parada de micro

Señal de tránsito S-19: parada de micro

Qué significa la señal de tránsito S-19

Esta señal de tránsito se denomina “Parada de autobús”.

  • Significado: indica un lugar específico donde los autobuses pueden detenerse para levantar o dejar pasajeros.
  • Uso: se coloca en zonas urbanas o rurales donde existe una parada fija de transporte público.
  • Importancia: ayuda a los usuarios a identificar con claridad el punto de ascenso y descenso, evitando que los colectivos frenen en cualquier lugar de la vía.

Qué significa la señal de tránsito S-51

Esta señal de tránsito corresponde a un "Carril exclusivo para autobuses"

señales de tránsito S-51 (1)
Señal de tránsito S-51: Carril exclusivo para autobuses

Señal de tránsito S-51: Carril exclusivo para autobuses

  • Significado: indica que la existencia de ese carril es solo para autobuses y no para cualquier vehículo.
  • Uso: generalmente se ubica en accesos a ciudades, carreteras principales o cercanías a estaciones centrales donde hay micros.
  • Importancia: informa a los conductores sobre que otros vehículos no pueden circular por ese carril, salvo excepciones señalizadas, como el micro.

Cuál es la diferencia entre estas señales de tránsito

La diferencia clave entre ambas radica en que la primera señal indica una parada común en la vía pública, mientras que la segunda señal señala solo carril adaptado para autobús o micro.

Ambas señales son fundamentales para organizar el tránsito y el transporte público. Por eso, aunque ambas señales parezcan iguales a simple vista, su significado y el nivel de exigencia son completamente distintos y conocer estas diferencias permite a conductores y peatones circular con mayor seguridad y previsión.

Temas relacionados:

Te puede interesar