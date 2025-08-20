¿Son lo mismo?: te explico cuál es la diferencia entre la lechuza y el búho

Dentro del grupo de las aves de caza también existen otras especies, como las águilas, los falcos, el buteo, el buitre americano y el cernícalo vulgar. Todos estos animales tienen en común ciertas cualidades físicas, costumbres, necesidades y modos de supervivencia.

Además, ambos animales generan bolas de restos de animales llamadas egagrópilas, un cúmulo de restos de sus presas que no lograron digerir y en ocasiones vomitan o eliminan.

lechuza volando Son dos aves carnívoras, voladoras y nocturnas

¿Cuáles son las principales diferencias entre la lechuza y el búho?

Si tienes frente a tus ojos un búho y una lechuza, ¿podrías enumerar sus diferencias? Estos animales tienen diferencias del tipo físico y de comportamiento.

En primer lugar, los búhos pertenecen a la familia Strigidae, mientras que las lechuzas forman parte de la familia Tytonidae. Otra diferencia importante es su estilo de vida migratorio: las lechuzas no migran en busca de recursos, los búhos realizan migraciones por cuestiones climáticas y oportunidad de alimento.

Por otra parte, estos animales tienen diferencias marcadas en cuanto a su comportamiento nocturno. La lechuza es muy escurridiza y suele esconderse durante la noche. El búho es un animal que no tiene problema con ser visto, se distingue muy bien en las ramas y bosques.

búho y lechuza El búho tiene orejas en la parte superior de la cabeza, la lechuza no

Otra diferencia importante: existen muchas especies o variedades de búhos repartidas en casi todo el planeta, mientras que solo existen dos géneros de lechuzas distribuidas en muy pocas partes del mundo.

En cuanto a sus rasgos físicos, las diferencias son notables. Los búhos son animales de plumaje oscuro, ojos amarillos grandes y plumas en la zona de las orejas. Las lechuzas tienen sus ojos más pequeños y de un color negro intenso, tienen plumas más pequeñas y no presentan plumaje en la cabeza.