Animales parecidos

¿Son lo mismo?: te explico cuál es la diferencia entre la lechuza y el búho

Dos animales que comparten cualidades, pero además tienen diferencias físicas, de carácter y hábitos. Hoy te cuento por qué la lechuza y el búho no son lo mismo

Isabella Brosio
Dos aves imponentes

Existen muchísimos objetos, platos de comida, plantas y especies que parecen lo mismo, pero no lo son. Un ejemplo de ello son la lechuza y el búho, ambos voladores y repletos de plumaje pero con diferencias muy marcadas.

Las lechuzas y los búhos son dos animales nocturnos que se pasean por los cielos de noche. Estas especies son muy conocidas en el mundo, e incluso existen algunos personajes animados famosos encarnados por búhos o lechuzas.

lechuza blanca
Dos animales imponentes y de mirada penetrante

Animales con diferencias: ¿en qué se parecen la lechuza y el búho?

Si bien pertenecen al grupo de las aves rapaces, un tipo de ave que caza a sus presas en el aire utilizando su pico y garras, existen ciertas características que diferencian a estos dos animales.

Dentro del grupo de las aves de caza también existen otras especies, como las águilas, los falcos, el buteo, el buitre americano y el cernícalo vulgar. Todos estos animales tienen en común ciertas cualidades físicas, costumbres, necesidades y modos de supervivencia.

Además, ambos animales generan bolas de restos de animales llamadas egagrópilas, un cúmulo de restos de sus presas que no lograron digerir y en ocasiones vomitan o eliminan.

lechuza volando
Son dos aves carnívoras, voladoras y nocturnas

¿Cuáles son las principales diferencias entre la lechuza y el búho?

Si tienes frente a tus ojos un búho y una lechuza, ¿podrías enumerar sus diferencias? Estos animales tienen diferencias del tipo físico y de comportamiento.

En primer lugar, los búhos pertenecen a la familia Strigidae, mientras que las lechuzas forman parte de la familia Tytonidae. Otra diferencia importante es su estilo de vida migratorio: las lechuzas no migran en busca de recursos, los búhos realizan migraciones por cuestiones climáticas y oportunidad de alimento.

Por otra parte, estos animales tienen diferencias marcadas en cuanto a su comportamiento nocturno. La lechuza es muy escurridiza y suele esconderse durante la noche. El búho es un animal que no tiene problema con ser visto, se distingue muy bien en las ramas y bosques.

búho y lechuza
El búho tiene orejas en la parte superior de la cabeza, la lechuza no

Otra diferencia importante: existen muchas especies o variedades de búhos repartidas en casi todo el planeta, mientras que solo existen dos géneros de lechuzas distribuidas en muy pocas partes del mundo.

En cuanto a sus rasgos físicos, las diferencias son notables. Los búhos son animales de plumaje oscuro, ojos amarillos grandes y plumas en la zona de las orejas. Las lechuzas tienen sus ojos más pequeños y de un color negro intenso, tienen plumas más pequeñas y no presentan plumaje en la cabeza.

