Inicio Sociedad Diferencia
¿Son lo mismo?

¿Cuáles son las principales diferencias entre el té común y el té negro?

Dos infusiones calientes y de origen vegetal que solemos confundir. Aunque no lo creas, el negro y el común tienen muchas diferencias y cualidades propias

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Dos bebidas que parecen lo mismo pero no lo son

Dos bebidas que parecen lo mismo pero no lo son

Muchos alimentos, bebidas, animales y objetos parecen lo mismo, pero en realidad tienen varias diferencias. El es uno de esos productos populares y presentes en casa que muchas veces consumimos sin siquiera preguntarnos cuál es su origen y cómo se elabora, sobre todo si tomamos té de saquito.

El es una bebida milenaria que nació en China hace cientos de años. Muchas leyendas y relatos urbanos vinculan el surgimiento de esta infusión con la dinastía del emperador Shennong en el año 2737 a.C.

Una bebida con rica, sana y con mucha historia&nbsp;

Una bebida con rica, sana y con mucha historia

En sus comienzos se empleaba como bebida medicinal y curativa, pero, con el paso de los años, el se transformó en una bebida placentera, cotidiana y ampliamente comercializada.

Existe una variedad de al que llamamos "común". Es el clásico color marrón con gusto simple que ni siquiera sabemos de qué planta se extrae. El común, sin embargo, no es lo mismo que el negro. Esta confusión es muy frecuente, pero son alimentos con grandes diferencias.

¿Cuáles son las diferencias entre el té común y el té negro?

El común se refiere al verde u otros tipos de té extraídos de diferentes plantas. El té negro es una variedad de sabor más intenso que proviene de la planta de Camellia sinensis. El regular se puede realizar a partir de hojas o hierbas de todo tipo.

La principal diferencia entre estas infusiones radica es un tiempo de oxidación. El negro se oxida por completo, lo cual proporciona un sabor y color intenso a la bebida. Este tipo de se elabora marchitando, enrollando, secando y oxidando las hojas de la planta.

El común o regular abarca muchas variedades. Dentro de este concepto se encuentran las infusiones verdes, blancas y de hierbas, cada una con intensidad, color y sabor diferentes.

teteras
El t&eacute; negro es m&aacute;s intenso, oscuro y sabroso

El té negro es más intenso, oscuro y sabroso

El negro tiene un color oscuro e intenso que va desde los marrones a las tonalidades rojizas. Además, el negro contiene más cafeína que las otras variedades, otra diferencia importante.

En cuanto a sus propiedades y beneficios, cada se diferencia de otros según la planta de origen. Por lo tanto, no es lo mismo un negro que un té de manzanilla, según el proceso y las cualidades de la hoja, tendrá beneficios específicos.

Diferencias y similitudes: ¿es mejor tomar té de saquito o té en hebras?

El té en hebras es mejor para la salud que el té en saquito. Esta variedad está menos procesada, es más natural y encima tiene un gusto mucho más intenso.

taza de té
El t&eacute; en saquito es m&aacute;s pr&aacute;ctico pero menos sabroso

El té en saquito es más práctico pero menos sabroso

El en saquitos tiene diferencias en cuanto al sabor y las características base. Al pasar por un proceso de molienda y deshidratación industrial puede perder algunas cualidades y beneficios nutricionales.

Temas relacionados:

Te puede interesar