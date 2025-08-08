Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Alfredo Berti analizó la caída de Independiente Rivadavia ante Estudiantes de La Plata

Alfredo Berti, director técnico de Independiente Rivadavia, opinó sobre la derrota ante el Pincha, por la 4ta fecha del Torneo Clausura

Por UNO
Alfredo Berti analizó el rendimiento de Independiente Rivadavia ante Estudiantes.

Alfredo Berti analizó el rendimiento de Independiente Rivadavia ante Estudiantes.

Nicolás Ríos

Independiente Rivadavia perdió ajustadamente ante Estudiantes de La Plata (2-1) por la cuarta fecha del Torneo Clausura y el entrenador Alfredo Berti analizó el funcionamiento del equipo destacando lo que hizo en el segundo tiempo.

En conferencia de prensa el DT señaló: "Creo que el primer tiempo se hizo muy friccionado y no pudimos tener el control del juego. En el segundo tiempo estuvimos mejor y lo fuimos a buscar".

Independiente Rivadavia Estudiantes
Independiente Rivadavia fue de menor a mayor en La Plata y Alfredo Berti lo destac&oacute;.

Independiente Rivadavia fue de menor a mayor en La Plata y Alfredo Berti lo destacó.

El entrenador de la Lepra agregó: "En el final pudimos encontrar el descuento con el gol de Sebastián Villa e intentamos buscar el empate, pero no lo pudimos lograr".

Ya mirando hacia adelante y al próximo partido con Boca, resaltó: "Hay que seguir por el camino de los últimos 30 minutos, hay que ser intensos y no hay que bajar el nivel de concentración en ningún momento, menos ante rivales con la jerarquía que tiene Estudiantes".

Embed - EL PINCHA SE INFLÓ COMO LOCAL Y QUEDÓ EN LO MÁS ALTO | Estudiantes 2-1 Ind. Rivadavia | RESUMEN

Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors

Tras la derrota ante Estudiantes Independiente Rivadavia ya piensa en el duelo con Boca en el estadio Malvinas Argentinas, por la 5ta fecha del Torneo Clausura.

La Lepra y el Xeneize jugarán el domingo 17 de agosto desde las 20.30, y se espera una gran convocatoria ya que se venden entradas para no socios e hinchas visitantes.

El Xeneize viene muy mal e Independiente buscará su primer triunfo como local en el Clausura.

La última vez que se enfrentaron en el Malvinas Argentinas

El 10 de agosto de 2024, hace casi exactamente un año, Independiente Rivadavua y Boca empataron 1 a 1 en el Malvinas Argentinas por la 10ma. fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El gol azul lo hizo Iván Villalba a los 32' del complemento y empató Cristian Medina a los 50'.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas