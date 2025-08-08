El próximo martes, 12 de agosto, Racing pondrá primera en los octavos de final de la Copa Libertadores. Gustavo Costas, DT de la Academia, está convencido de querer contar con una de las figuras de Independiente Rivadavia de cara a sus aspiraciones de triunfar en el torneo continental.
Aseguran que Gustavo Costas "está desesperado" por tener a una de las figuras de Independiente Rivadavia
Según aseguraron durante la jornada de este viernes, Gustavo Costas quiere contar con los servicios del futbolista de la Lepra