El DT de la Academia sigue de cerca al futbolista.

El DT de la Academia sigue de cerca al futbolista.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El próximo martes, 12 de agosto, Racing pondrá primera en los octavos de final de la Copa Libertadores. Gustavo Costas, DT de la Academia, está convencido de querer contar con una de las figuras de Independiente Rivadavia de cara a sus aspiraciones de triunfar en el torneo continental.

El encargado de dar a conocer esta información durante la jornada del viernes fue Flavio Azzaro. El periodista, reconocido hincha del elenco de Avellaneda, reveló las exigencias del DT a los directivos del club.

Gustavo Costas.jpg
Gustavo Costas sigue de cerca al futbolista de la Lepra.

Gustavo Costas sigue de cerca al futbolista de la Lepra.

Gustavo Costas quiere a una de las grandes figuras de Independiente Rivadavia

A través de sus redes sociales, Flavio Azzaro compartió un video en el cual deja clara la intención del director técnico de Racing con respecto a la figura de Sebastián Villa, capitán y referente de Independiente Rivadavia.

"Costas está desesperado porque le traigan a Sebastián Villa. Costas siente que con Villa la Copa Libertadores la gana Racing", manifestó el periodista.

Sobre la postura del DT, añadió: "Traiganme a Villa. Traiganme a Villa. Traiganme a Villa", repitió una y otra vez el periodista, dejando clara la insistencia del director técnico que viene de conquistar la última edición de la Copa Sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlavioAzzaro/status/1953873138623644146&partner=&hide_thread=false

Para finalizar, Azzaro sentenció: "Costas quiere al delantero de Independiente Rivadavia si o si".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas