El encargado de dar a conocer esta información durante la jornada del viernes fue Flavio Azzaro. El periodista, reconocido hincha del elenco de Avellaneda, reveló las exigencias del DT a los directivos del club.

Gustavo Costas.jpg Gustavo Costas sigue de cerca al futbolista de la Lepra.

Gustavo Costas quiere a una de las grandes figuras de Independiente Rivadavia

A través de sus redes sociales, Flavio Azzaro compartió un video en el cual deja clara la intención del director técnico de Racing con respecto a la figura de Sebastián Villa, capitán y referente de Independiente Rivadavia.