En el Clausura, el Tomba igualó de visitante ante Rosario Central (1-1), de local empató frente a Sarmiento y luego de visitante frente Talleres en Córdoba, ambos sin goles. Finalmente, este jueves, cayó por 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Godoy Cruz- Gimnasia y Esgrima La Plata.

Cuándo fue el debut de Esteban Solari en Godoy Cruz

Esteban Solari debutó en el Tomba el 21 de febrero ante el campeón Platense, en el Malvinas Argentinas, por la 7ma fecha del torneo Apertura. El DT llegó en el lugar de Ernesto Pedernera y en su estreno el resultado fue 1 a 1.

En el torneo Apertura, dirigió 11 de los 16 partidos. En el certamen, el equipo no pudo clasificar a los octavos de final y terminó noveno, con 17 unidades.

Lo mejor del entrenador fue en la Copa Sudamericana donde logró el pasaje a los octavos de final. En esta competencia internacional ganó tres partidos (a Grau de Perú y los dos encuentros a Sportivo Luqueño de Paraguay).

Los números de Solari como entrenador de Godoy Cruz