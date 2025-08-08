Quién es el apuntado para reemplazar a Esteban Solari en Godoy Cruz. 

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Esteban Solari dejó de ser este viernes el entrenador de Godoy Cruz. El rosarino llegó para reemplazar a Esteban Pedernera pero luego de malos resultados (lo único destacable fue la clasificación a octavos de final de la Sudamericana) y bajo vuelo futbolístico, la dirigencia del Expreso decidió rescindir de común acuerdo el contrato del DT.

La derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata fue la gota que colmó el vaso para poner punto final a un ciclo que ya estaba hace tiempo terminado. Sin la rueda de auxilio que siempre representó el Gato Oldrá para estas instancias en las que Godoy Cruz se quedó sin entrenador, la agilidad que tendrá que tener la dirigencia para abrochar rápidamente a un DT se vuelve urgente dada la seguidilla de partidos de alta magnitud que tendrá que enfrentar el Tomba en los próximos días.

El candidato para reemplazar a Esteban Solari en Godoy Cruz

El plantel tuvo jornada libre este viernes y mañana retomará las prácticas pensando en el duelo ante Atlético Mineiro el próximo jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Al frente del entrenamiento estará Ernesto Pedernera como interino hasta que la dirigencia logre determinar quién ocupará el cargo que dejó vacante Esteban Solari. La danza de nombres tiene a algunos candidatos desde hace algunas semanas pero hay uno en particular que suena como principal.

Walter Ribonetto en su paso como ayudante de Davobe en Godoy Cruz.

Se trata de Walter Ribonetto que viene de dirigir a Melgar de Perú (está libre desde hace algunos días). El ex Talleres de Córdoba es el apuntado por Godoy Cruz para hacerse cargo del plantel principal en lo que resta de la temporada.

Como DT del elenco peruano, Ribonetto dirigió 30 encuentros de los cuales ganó 13, empató 8 y perdió 9. Ribonetto fue asistente de Diego Davobe en clubes como el mismo Godoy Cruz o San Lorenzo. Si bien no tiene una vasta experiencia como entrenador, su recorrido al lado de Davobe y su visión del fútbol serían las características que la dirigencia del Tomba tendría en cuenta para que ocupe el cargo ya que el hoy Dt de Tigre es del gusto de las autoridades y Ribonetto seguría la misma línea.

