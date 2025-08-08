Al frente del entrenamiento estará Ernesto Pedernera como interino hasta que la dirigencia logre determinar quién ocupará el cargo que dejó vacante Esteban Solari. La danza de nombres tiene a algunos candidatos desde hace algunas semanas pero hay uno en particular que suena como principal.

ribonetto Walter Ribonetto en su paso como ayudante de Davobe en Godoy Cruz.

Se trata de Walter Ribonetto que viene de dirigir a Melgar de Perú (está libre desde hace algunos días). El ex Talleres de Córdoba es el apuntado por Godoy Cruz para hacerse cargo del plantel principal en lo que resta de la temporada.

Como DT del elenco peruano, Ribonetto dirigió 30 encuentros de los cuales ganó 13, empató 8 y perdió 9. Ribonetto fue asistente de Diego Davobe en clubes como el mismo Godoy Cruz o San Lorenzo. Si bien no tiene una vasta experiencia como entrenador, su recorrido al lado de Davobe y su visión del fútbol serían las características que la dirigencia del Tomba tendría en cuenta para que ocupe el cargo ya que el hoy Dt de Tigre es del gusto de las autoridades y Ribonetto seguría la misma línea.