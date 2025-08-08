dimemasmentiras Subida de tono y tóxica. Disney Plus brilla con la serie más subida de tono de la plataforma.

Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White) se conocen en la universidad, justo en esa edad formativa en la que las elecciones aparentemente mundanas conducen a consecuencias irrevocables.

Aunque su relación comienza como cualquier romance típico del campus, rápidamente caen en un enredo adictivo que alterará permanentemente no solo sus vidas, sino también las vidas de todos los que los rodean.

Meaghan Oppenheimer, ha escrito el guion del piloto, produce de forma ejecutiva junto a Emma Roberts y la cofundadora de Belletrist, Karah Preiss, a través de su empresa.

Disney Plus: de qué se trata la serie Dime más mentiras

La trama de la serie Dime más mentiras sigue una relación tumultuosa pero embriagadora en un período de ocho años.

Disney Plus: reparto de la serie Dime más mentiras

Grace Van Patten

Jackson White

Catherine Missal

Spencer House

Sonia Mena

Branden Cook

Trailer de la serie Dime más mentiras