Esta es la serie que es un éxito en Estados Unidos y es muy subida de tono
Disney Plus tiene un gran catálogo de series y películas, esta producción muy subida de tono es un éxito en Estados Unidos.
La serie Dime más mentiras tiene 2 temporadas con 18 episodios. Una relación tumultuosa pero embriagadora a lo largo de 8 años.
Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White) se conocen en la universidad, justo en esa edad formativa en la que las elecciones aparentemente mundanas conducen a consecuencias irrevocables.
Aunque su relación comienza como cualquier romance típico del campus, rápidamente caen en un enredo adictivo que alterará permanentemente no solo sus vidas, sino también las vidas de todos los que los rodean.
Meaghan Oppenheimer, ha escrito el guion del piloto, produce de forma ejecutiva junto a Emma Roberts y la cofundadora de Belletrist, Karah Preiss, a través de su empresa.
La trama de la serie Dime más mentiras sigue una relación tumultuosa pero embriagadora en un período de ocho años.
