Estados Unidos duplica la recompensa por Nicolás Maduro

Maduro y los supuestos vínculos con carteles

Bondi reveló que la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína relacionadas con las operaciones de Maduro y sus aliados. De esas, casi siete toneladas estarían directamente conectadas con el presidente de Venezuela.

Además, el Departamento de Justicia confiscó más de 700 millones de dólares en activos, dos aviones privados y nueve vehículos vinculados a sus supuestas redes criminales.

"Nicolás Maduro no escapará de la justicia", aseguró la fiscal. Calificó su accionar como uno de los más peligrosos para el hemisferio.

Reacción del Gobierno de Venezuela

Desde Caracas, la respuesta no tardó en llegar. El canciller Yván Gil calificó la recompensa como una "operación de propaganda política" y un "circo mediático" impulsado por la ultraderecha. Dijo que se trata de una cortina de humo ante la incapacidad de Estados Unidos para resolver sus propios problemas.

"La dignidad de Venezuela no está en venta", afirmó Gil en un mensaje a través de Telegram.