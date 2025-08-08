Inicio Mundo Estados Unidos
Nueva ofensiva judicial

Estados Unidos duplica la recompensa por Nicolás Maduro

Estados Unidos duplicó la recompensa por Nicolás Maduro, a quien acusan de narcotráfico y terrorismo. Venezuela respondió con fuertes críticas

Por UNO
La fiscal general de Estados Unidos

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que permita capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Justin Lane/Pool.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este jueves una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que permita capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, informó la agencia EFE. Según Bondi, Maduro representa una amenaza directa para la seguridad nacional.

Lo acusó de liderar una red de narcotráfico con vínculos con organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/1953583017353466306?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1953583017353466306%7Ctwgr%5E8abc0197eea065fdc0aafdb51fb9ae513814b792%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-08-08%2Feeuu-recompensa-informacion-captura-nicolas-maduro%2F&partner=&hide_thread=false

Esta acción amplía la acusación formal que Estados Unidos hizo contra Nicolás Maduro en 2020, durante la presidencia de Donald Trump, y eleva la recompensa que ya había sido aumentada a 25 millones en enero de 2025.

Maduro y los supuestos vínculos con carteles

Bondi reveló que la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína relacionadas con las operaciones de Maduro y sus aliados. De esas, casi siete toneladas estarían directamente conectadas con el presidente de Venezuela.

Además, el Departamento de Justicia confiscó más de 700 millones de dólares en activos, dos aviones privados y nueve vehículos vinculados a sus supuestas redes criminales.

"Nicolás Maduro no escapará de la justicia", aseguró la fiscal. Calificó su accionar como uno de los más peligrosos para el hemisferio.

Reacción del Gobierno de Venezuela

Desde Caracas, la respuesta no tardó en llegar. El canciller Yván Gil calificó la recompensa como una "operación de propaganda política" y un "circo mediático" impulsado por la ultraderecha. Dijo que se trata de una cortina de humo ante la incapacidad de Estados Unidos para resolver sus propios problemas.

"La dignidad de Venezuela no está en venta", afirmó Gil en un mensaje a través de Telegram.

Temas relacionados:

Te puede interesar