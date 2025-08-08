Flavio Briatore en las redes: la foto con Colapinto y un mensaje lapidario sobre Alpine

Con apenas 20 puntos en el campeonato de constructores y sin aportes de Jack Doohan ni Colapinto en lo que va del año, la escudería francesa atraviesa uno de sus peores momentos desde su ingreso a la categoría.

Los problemas de potencia, las decisiones estratégicas erráticas y la inconsistencia del A525 han sido señalados repetidamente por sus pilotos.

Briatore y un mensaje sobre la actualidad de Alpine

En este contexto, Briatore publicó un mensaje en Instagram en el que reconoció que el equipo se encuentra en una “fase crítica” y que todos los esfuerzos están centrados en el proyecto 2026.

Briatore

Ese año, Alpine dejará de ser abastecido por Renault y comenzará a utilizar unidades de potencia promovidas por Mercedes, en un contexto de cambio reglamentario que podría favorecer a los equipos rezagados: “Sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto”, escribió el directivo de 75 años, en una publicación que incluyó una foto junto a Colapinto.

"Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano. Ahora es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto. Espero que todos vuelvan de las vacaciones de verano con mucha determinación y espíritu de lucha"(Briatore en Instagram). "Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano. Ahora es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto. Espero que todos vuelvan de las vacaciones de verano con mucha determinación y espíritu de lucha"(Briatore en Instagram).

La escudería confirmó que no habrá mejoras en el monoplaza durante lo que resta de la temporada, por lo que los pilotos deberán afrontar las diez carreras finales con un auto que, por rendimiento, es el más débil de la parrilla.

Con la mira puesta en 2026, Alpine buscará cerrar el año con dignidad y reconstruir su confianza de cara al futuro.