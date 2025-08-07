Inicio Ovación Automovilismo Matías Jalaf
Automovilismo

Matías Jalaf y su Ford Mustang de Turismo Carretera revolucionaron el centro de Mendoza antes de correr en San Juan

Matías Jalaf y su Ford pasaron por el centro de Mendoza en la previa de la novena fecha del campeonato de Turismo Carretera que se correrá en San Juan.

Por UNO
Jalaf y el Mustang en la Peatonal.

Jalaf y el Mustang en la Peatonal.

Nicolás Ríos

Matías Jalaf y su Ford pasaron por el centro de Mendoza y recibieron todo el cariño del público en la previa de la novena fecha del campeonato de Turismo Carretera que se correrá este domingo en San Juan.

Antes de afrontar la carrera de este fin de semana en el Villicum, el experimentado piloto mendocino revolucionó el Kilómetro 0 con su auto y muchos fanáticos aprovecharon para sacarse fotos con él y el Mustang con el que está compitiendo en esta temporada.

Jalaf
Matías Jalaf y el Ford Mustang en la esquina de Peatonal Sarmiento y San Martín.

Matías Jalaf y el Ford Mustang en la esquina de Peatonal Sarmiento y San Martín.

"Acá estamos acercando de cierta forma el auto al público, ya que no hay carrera en Mendoza y teníamos que ir en San Juan. Pasamos por mi provincia, donde vivo y acercamos un poquito el auto a la gente ya que la última vez que lo traje fue hace muchísimo tiempo y por ahí muchos no pueden viajar o se les complica ir a una carrera", dijo quien ha protagonizado 267 carreras en la categoría más popular del automovilismo nacional.

Embed - Matías Jalaf y su Mustang en el Km 0

La potencia del motor de Ford que lleva el número 134 quedó en evidencia sobre la Avenida San Martín y los mendocinos pudieron disfrutar al menos de una muestra del mejor automovilismo argentino: "Traer el auto acá es facilitar que todos se puedan acercar, conocerlo y ver cómo han cambiado las generaciones, los Falcon de antes, ahora son los Mustang y bueno, también un poquito promocionamos el auto que está bueno".

Jalaf

Respecto de sus expectativas para el fin de semana, comentó: "Vamos a ver, tuvimos un año medio complicado, con muchos problemas, pero bueno, aprendiendo. Con el equipo propio vamos agarrando experiencia de lo que nos va pasando carrera tras carrera, pero creo que estamos bien. Tuvimos un par de carreras complicadas, pero creo que estamos bien. Ojalá que el auto funcione bien este fin de semana".

Embed - Jalaf y el Mustang en la Avenida San Martín

Para terminar, Matías Jalaf invitó "a todos los mendocinos que vayan a San Juan a disfrutar de la carrera y a los que quieran acercarse hasta las 14 al Km. 0 y a la tarde en el garage de uno de mis sponsors en el carril Rodríguez Peña".

Postales de una mañana a puro TC en el Kilómetro 0

Jalaf
Jalaf
Jalaf
Jalaf
Jalaf
Jalaf
Jalaf
Jalaf
Jalaf
Jalaf

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas