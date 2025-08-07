Matías Jalaf y su Ford Mustang de Turismo Carretera revolucionaron el centro de Mendoza antes de correr en San Juan

Embed - Matías Jalaf y su Mustang en el Km 0

La potencia del motor de Ford que lleva el número 134 quedó en evidencia sobre la Avenida San Martín y los mendocinos pudieron disfrutar al menos de una muestra del mejor automovilismo argentino: "Traer el auto acá es facilitar que todos se puedan acercar, conocerlo y ver cómo han cambiado las generaciones, los Falcon de antes, ahora son los Mustang y bueno, también un poquito promocionamos el auto que está bueno".

Jalaf Nicolás Ríos

Respecto de sus expectativas para el fin de semana, comentó: "Vamos a ver, tuvimos un año medio complicado, con muchos problemas, pero bueno, aprendiendo. Con el equipo propio vamos agarrando experiencia de lo que nos va pasando carrera tras carrera, pero creo que estamos bien. Tuvimos un par de carreras complicadas, pero creo que estamos bien. Ojalá que el auto funcione bien este fin de semana".

Embed - Jalaf y el Mustang en la Avenida San Martín

Para terminar, Matías Jalaf invitó "a todos los mendocinos que vayan a San Juan a disfrutar de la carrera y a los que quieran acercarse hasta las 14 al Km. 0 y a la tarde en el garage de uno de mis sponsors en el carril Rodríguez Peña".

Postales de una mañana a puro TC en el Kilómetro 0

