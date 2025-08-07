La actividad que realizó Franco Colapinto tras su grave accidente en las pruebas de Hungría

Es así que para seguir vinculado al deporte y a la velocidad es que el piloto argentino decidió realizar una actividad que es de sus preferidas: andar en bicicleta. Así lo mostró el piloto de Alpine en su cuenta de Instagram donde se lo ve pedaleando a gran velocidad con todas las medidas preventivas necesarias.

Embed @FranColapinto comienza sus vacaciones a pura bicicleta de cara a la segunda mitad de la temporada de Fórmula 1. #F1 #Colapintopic.twitter.com/QXqGXo9Tcf — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) August 7, 2025

No es la primera vez que Colapinto comparte en sus redes cuando deja el monoplaza de la Fórmula 1 de lado para subirse a las dos ruedas; por ejemplo, en noviembre de 2024 el piloto de 22 años subió una serie de videos practicando ciclismo. Entre las imágenes compartidas se destaca una donde sale con una cabra que encontró en el camino.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco Colapinto (@francolapinto)

Antes del Gran Premio de Países Bajos Franco Colapinto continuará trabajando con la escudería francesa en el simulador donde ensayará las distintas curvas del circuito de Zandvoort ubicado en el mencionado país europeo y que se disputará entre el 29 y el 31 de agosto y también practica el circuito de Monza que se realizará entre el 5 y el 7 de septiembre.

Franco Colapinto - Cabra Franco compartió una foto en 2024 con una cabra del camino.

Así continúa el cronograma de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto no logró sumar puntos en el Gran Premio de Bélgica y aún no pudo sumar desde su llegada a Alpine; así continúa su labor en la Fórmula 1: