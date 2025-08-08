Filosofía_20250625_205219_0000.jpg Una frase conocida, pero poco comprendida.

La frase de la filosofía que la mayoría malinterpreta: ¿Qué significa "Vive cada día como si fuera el último"?

Aunque no es una cita literal de Séneca, uno de los grandes pensadores del estoicismo, la frase captura el corazón de su mensaje. En sus Cartas a Lucilio, especialmente en la número 101, Séneca recomienda vivir cada día como si fuera completo en sí mismo, sin dar por hecho que tendremos un mañana. Pero eso no significa vivir con imprudencia, sino con conciencia plena del presente y rectitud moral.

Esta frase, interpretada desde la filosofía, invita a no postergar lo importante, a no vivir en piloto automático, y a construir una existencia plena, consciente y valiosa.