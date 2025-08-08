La frase del emperador del Imperio romano que cambió el rumbo del mundo: ¿qué significa “In hoc signo vinces”?

En el cielo, un símbolo brillante en forma de cruz y un una frase: "In hoc signo vinces" cuya traducción es “Con este signo vencerás”

Segun el portal especializado Muy Interesante esa misma noche soñó con Jesucristo. Le dijo que debía usar ese símbolo sagrado como protección. Al día siguiente, sin dudarlo, Constantino mandó pintar la cruz en los escudos de su ejército. Así entró en combate y venció. La batalla del puente Milvio, en el año 312 d.C., fue una victoria aplastante. Y más que eso: fue un antes y un después para el imperio Romano.

Constatino

¿Por qué importa tanto esta frase para el imperio Romano?

Esa victoria no solo lo convirtió en emperador absoluto. También encendió algo más grande: el cambio espiritual del Imperio Romano. Al año siguiente, en 313, Constantino firmó el Edicto de Milán, que legalizaba el cristianismo y permitía que los creyentes vivieran su fe sin temor.

Esta frase no es solo parte de una historia épica. Es el momento exacto en que la religión cristiana dejó de esconderse y empezó a caminar hacia el centro del poder. Fue el inicio del cristianismo como fuerza social, espiritual y política.

También porque refleja un giro personal. Constantino no solo usó la cruz como estrategia: también creyó en su mensaje. Esa convicción lo llevó a cambiar leyes, proteger iglesias y reformular la relación entre el trono y lo divino.