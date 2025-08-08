Inicio Ovación Fútbol Marcos Rojo
Marcos Rojo, rechazado en Estudiantes, será nuevo refuerzo de Racing luego de rescindir con Boca

El defensor dio por terminado su contrato esta mañana con el Xeneize y firmará contrato esta tarde con la Academia.

Carolina Quiroga
Marcos Rojo será nuevo jugador de Racing. 

La novela de Marcos Rojo en Boca llegó a su final. El defensor concretó su resición esta mañana con el club de la Ribera y será nuevo refuerzo de Racing. Luego de ser rechazado por Estudiantes de La Plata, el zaguero central firmará con la Academia por la tarde.

Fueron varios episodios los que protagonizó Marcos Rojo en Boca para finalmente concretar su salida. Lesiones (11 desgarros y una rotura de ligamentos), mala conducta y bajo rendimiento motivaron a Miguel Ángel Russo -secundado por Riquelme- a apartarlo del plantel y sentenciar la crónica de una salida anunciada.

El arribo de Marcos Rojo al Xeneize se dio en febrero del 2021. Luego de varias temporadas, en las que disputó 118 partidos, el vínculo hoy llegó a su final. El zaguero central estampará la firma con Racing esta tarde y se vinculará con el elenco de Avellaneda por un año.

Marcos Rojo.jpg
Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca y será nuevo jugador de Racing.

Desde la Academia aceleraron las negociaciones para poder inscribirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores cuyo plazo vence a las 18 horas. En el certamen internacional, Racing enfrentará a Peñarol el próximo martes por los octavos de final.

Pero antes, tendrá la parada ante el mismísimo Boca, este sábado, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Todo indica que Marcos Rojo no formaría parte de la nómina de convocados para el encuentro ante el Xeneize ya que llega sin rodaje y entrenando de manera particular.

Su despedida de Boca y la fallida llegada a Estudiantes

Al enterarse que su situación en Boca era irreversible, Rojo se comunicó con Juan Sebastián Verón para negociar la posibilidad de regresar la club que lo formó como jugador. No obstante, sus declaraciones (confesó ser hincha de Boca) y su comportamiento hicieron que su arribo al Pincha se dificultara, sumado a que el elenco platense nunca pudo desprenderse de Ramiro Funes Mori y el lugar quedó ocupado por el mellizo.

Este mediodía, Marcos Rojo pasará por Boca Predio a despedirse de sus ahora ex compañeros y luego se reunirá con Diego Milito para cerrar el acuerdo con la Academia.

