Marcos Rojo, rechazado en Estudiantes, será nuevo refuerzo de Racing luego de rescindir con Boca

Marcos Rojo.jpg Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca y será nuevo jugador de Racing.

Desde la Academia aceleraron las negociaciones para poder inscribirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores cuyo plazo vence a las 18 horas. En el certamen internacional, Racing enfrentará a Peñarol el próximo martes por los octavos de final.

Pero antes, tendrá la parada ante el mismísimo Boca, este sábado, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Todo indica que Marcos Rojo no formaría parte de la nómina de convocados para el encuentro ante el Xeneize ya que llega sin rodaje y entrenando de manera particular.

Su despedida de Boca y la fallida llegada a Estudiantes

Al enterarse que su situación en Boca era irreversible, Rojo se comunicó con Juan Sebastián Verón para negociar la posibilidad de regresar la club que lo formó como jugador. No obstante, sus declaraciones (confesó ser hincha de Boca) y su comportamiento hicieron que su arribo al Pincha se dificultara, sumado a que el elenco platense nunca pudo desprenderse de Ramiro Funes Mori y el lugar quedó ocupado por el mellizo.

Este mediodía, Marcos Rojo pasará por Boca Predio a despedirse de sus ahora ex compañeros y luego se reunirá con Diego Milito para cerrar el acuerdo con la Academia.