Alejandro Garnacho ha sentenciado su final como jugador del Manchester United. Sin lugar en el plantel principal y con cierto distanciamiento del entrenador Ruben Amorim, el argentino tendría ya arreglada su salida de los Diablos Rojos con destino a otro club europeo, precisamente de la Premier League.
Fin de la novela: Alejandro Garnacho se va del Manchester United y ya tendría acuerdo con otro club de la Premier
