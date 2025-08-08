Fin de la novela: Alejandro Garnacho se va del Manchester United y ya tendría acuerdo con otro club de la Premier

Garnacho no ha tenido meses positivos en el Manchester United desde el arribo de Amorim a fines del año pasado. Fue suplente, además de ser sustituído en varias ocasiones, y todo terminó de romperse luego de la final de la Europa League ante el Tottenham. Por eso su salida es inminente ya que tampoco está realizando los trabajos de pretemporada con el elenco inglés.

Alejandro Garnacho.jpg Garnacho no tenía una buena relación con el Dt del Manchester United, Ruben Amorim.

Dondé jugaría Alejandro Garnacho y qué resta para que se selle su salida del Manchester United

El periodista Fabrizio Romano, especialista a nivel mundial en mercado de pases, aseguró que hay un "acuerdo cerrado por el lado del jugador“ para arribar a otro equipo que milita en la Premier League: Chelsea.