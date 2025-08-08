Álvaro García Iandolino

Álvaro García Iandolino, una de las joyas que asoman en el deporte mendocino.

El futuro llegó hace rato, como rezan Los Redonditos de Ricota en ese himno llamado Todo un Palo. El deporte mendocino se adueña de ese hit de los 90' y empieza a saborear del talento que se viene. Las distintas disciplinas colectivas tienen pichones de cracks, que se abren paso con crecimiento exorbitante.

En rugby, los nombres de Juan Martín González y Rodrigo Isgró ya dieron el salto de calidad y se instalaron en la elite. Detrás asoma Álvaro García Iandolino, subcapitán de los Los Pumitas. El segunda línea viene de ganar la medalla de bronce en el Mundial M20 y dará el salto para jugar la próxima temporada en Francia.

Sol Guignet se va ganando su lugar en Las Leoncitas y quiere darle a Mendoza otra jugadora en Las Leonas. La delantera nacida en Liceo juega en GEBA y es número puesto en la Selección argentina Sub 21 junto a Milagros Alastra (con presente en Universidad Nacional de Cuyo).

Sandes
Sandes otro de los valores del deporte local.

El básquet vuelve a sonreír porque asoma a paso firme Tomás Sandes. El hijo de Matías brilla con la camiseta de Anzorena y ya sabe lo que es vestir los colores celeste y blanco. Jugó la AmeriCup U16 en México y está en camino con el proceso rumbo al seleccionado mayor.

Los Mundiales y el vóley también son para destacar. Si bien las luces son todas para Agustín Loser (capitán de la Selección argentina), en U21 jugarán la cita ecuménica López y Molini, mientras que Valentín Yapura acaba de cerrar el certamen pero en la división U19.

Para el hockey sobre patines también hay material que promete: Mica Escudero, Flor Rioja y Pilar Abaid empezaron a codearse con Las Águilas y ganan terreno a fuerza de buen rendimiento, buscando un lugar en el Panamericano de naciones.

El futsal, esperanza del deporte mendocino

Uno de los deportes que levantan la bandera a nivel nacional es el futsal. Con un 2025 que viene siendo impecable en resultados, la Selección de Mendoza va por una nueva estrella.

Esta noche, el equipo Borravino jugará semis del Argentino de Rosario a las 22 contra el combinado local, buscando un lugar en el duelo definitivo por el título. En lo que va del año, nuestra provincia ya se coronó en mayor femenino y C-20 masculino.

