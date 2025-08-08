 Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es el mejor drama turco de la historia

Además de un drama sin igual, la serie logró atrapar la atención de los suscriptores con el papel protagónico de Birce Akalay y Miray Daner, dos de los actores turcos más reconocidos. La oferta de Netflix apenas dura un total de 8 capítulos, y se posiciona como un relato de los más cortos que nos podemos encontrar de este país en el catálogo de series y películas.
La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces es el mejor drama turco de la historia de la plataforma de streaming.
Embed - Como Vuela el Cuervo | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado
Netflix: de que trata la serie Como vuela el cuervo
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie turca de 8 capítulos, Como vuela el cuervo centra su historia en: "Una admiradora llega a trabajar con una veterana presentadora de televisión, pero pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad".
Apenas 8 capítulos bastaron para que esta serie dramática, sin igual, quedara como una de las historias turcas más grandes de Netflix.
netflix-como-vuela-el-cuervo3.jpg
Reparto de Cómo vuela el cuervo, serie de Netflix
- Birce Akalay como Lale Kiran
- Miray Daner como Asli
- Ibrahim Celikkol como Kenan
- Burak Yamantürk como Selim
- Irem Sak como Müge
Dónde ver la serie Cómo vuela el cuervo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Cómo vuela el cuervo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Cómo vuela el cuervo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Cómo vuela el cuervo se puede ver en Netflix.