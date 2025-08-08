 Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es el mejor drama turco de la historia

Además de un drama sin igual, la serie logró atrapar la atención de los suscriptores con el papel protagónico de Birce Akalay y Miray Daner, dos de los actores turcos más reconocidos. La oferta de Netflix apenas dura un total de 8 capítulos, y se posiciona como un relato de los más cortos que nos podemos encontrar de este país en el catálogo de series y películas.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces es el mejor drama turco de la historia de la plataforma de streaming.

Embed - Como Vuela el Cuervo | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Netflix: de que trata la serie Como vuela el cuervo

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie turca de 8 capítulos, Como vuela el cuervo centra su historia en: "Una admiradora llega a trabajar con una veterana presentadora de televisión, pero pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad".

Apenas 8 capítulos bastaron para que esta serie dramática, sin igual, quedara como una de las historias turcas más grandes de Netflix.

netflix-como-vuela-el-cuervo3.jpg

Reparto de Cómo vuela el cuervo, serie de Netflix

Birce Akalay como Lale Kiran

Miray Daner como Asli

Ibrahim Celikkol como Kenan

Burak Yamantürk como Selim

Irem Sak como Müge

Dónde ver la serie Cómo vuela el cuervo, según la zona geográfica