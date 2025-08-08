 Está en Netflix

 Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es el mejor drama turco de la historia

Netflix sigue potenciando su catálogo de series y películas, con enormes éxitos. Una serie se ha destacado con muy amplia diferencia entre los dramas turcos, con una historia que se volvió un verdadero escándalo, y que no tiene competencia con solo 8 capítulos: Como vuela el cuervo.

Las series y películas turcas son de las ofertas más exitosas y aclamadas por los suscriptores de Netflix, y es que cada historia que llega al catálogo proveniente de este país, se vuelve furor. Las historias dramáticas son su especialidad, y esta serie no solo ha sido un verdadero furor en el género, sino que es de las más elegidas de toda la historia entre dramas llegados de Turquía.

netflix-como-vuela-el-cuervo.jpg

Muy poco le ha importado a los suscriptores de Netflix que no se trate de una serie nueva en el catálogo, y es que estamos hablando de una oferta que va camino a los 5 años disponibles en la biblioteca de series y películas. La valoración de la gente y las grandes reseñas de la crítica especializada han llevado a ser de las más recomendadas, y por eso también, el mejor drama turco de todos.

Además de un drama sin igual, la serie logró atrapar la atención de los suscriptores con el papel protagónico de Birce Akalay y Miray Daner, dos de los actores turcos más reconocidos. La oferta de Netflix apenas dura un total de 8 capítulos, y se posiciona como un relato de los más cortos que nos podemos encontrar de este país en el catálogo de series y películas.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces es el mejor drama turco de la historia de la plataforma de streaming.

Embed - Como Vuela el Cuervo | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Netflix: de que trata la serie Como vuela el cuervo

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie turca de 8 capítulos, Como vuela el cuervo centra su historia en: "Una admiradora llega a trabajar con una veterana presentadora de televisión, pero pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad".

Apenas 8 capítulos bastaron para que esta serie dramática, sin igual, quedara como una de las historias turcas más grandes de Netflix.

netflix-como-vuela-el-cuervo3.jpg

Reparto de Cómo vuela el cuervo, serie de Netflix

  • Birce Akalay como Lale Kiran
  • Miray Daner como Asli
  • Ibrahim Celikkol como Kenan
  • Burak Yamantürk como Selim
  • Irem Sak como Müge

Dónde ver la serie Cómo vuela el cuervo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Cómo vuela el cuervo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Cómo vuela el cuervo se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Cómo vuela el cuervo se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar