Godoy Cruz jugará octavos de final de la Sudamericana en el estadio Feliciano Gambarte

Jueves 21 de agosto, en casa pic.twitter.com/I7IBe42XgC — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 7, 2025

Pese a un rendimiento desigual en el torneo local, donde Godoy Cruz no gana desde abril por la fecha 15 de Torneo Apertura (ante Atlético Tucumán), y con un Esteban Solari cuestionado luego de la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Clausura, la expectativa bodeguera se deposita en la ilusión de jugar en el Feliciano Gambarte y avanzar de fase en el certamen internacional.

Godoy Cruz hará historia en el Feliciano Gambarte en el encuentro por Copa Sudamericana

Será la primera vez que el Feliciano Gambarte albergue un espectáculo de esta magnitud dado que, la primera vez que Godoy Cruz clasificó a una copa internacional, fue en la temporada 2011 donde ya actuaba de local en el Malvinas Argentinas. Su última presentación en el estadio de calle Balcarce fue en junio del 2005 ante Tiro Federal Federal de Rosario por la última fecha de la Primera Nacional.

godoy cruz sudamericana 2011 La primera vez que Godoy Cruz jugó Sudamericana fue en el 2011 cuando ya hacía de local en el Malvinas Argentinas.

El Tomba buscará clasificar a cuartos de final por primera vez en su historia y nada más ni nada menos que en su propio estadio. Las anteriores participaciones cayó en octavos ante Universitario de Lima (2011) y en segunda fase ante River (2014). Esta es su tercera participación en Copa Sudamericana y la expectativa crece dada la buena imagen que mostró el equipo de Esteban Solari en la instancia de grupos al vencer a Sportivo Luqueño en dos ocasiones, ganar y empatar con Grau e igualar en las dos ocasiones con Gremio de Porto Alegre).