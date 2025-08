El DT del Manchester United dejó una categórica reflexión sobre Garnacho: "Tiene muchísimo talento pero..."

Por ello, en la entrevista con ESPN, Amorim fue claro con la idiosincracia que busca mantener al frente del plantel principal del elenco inglés. "Hay jugadores que claramente demuestran que no quieren estar aquí, y eso es normal. No son malos y yo soy bueno; yo no soy malo y ellos son buenos... no es esa situación. Es simplemente que quieren nuevos retos. Así que intentaremos aprovechar este espacio para preparar al equipo que creo que estará aquí”, dijo el entrenador en alusión al mercado de pases y la pretemporada que lleva adelante el equipo.

garnacho amorim2 Ruben Amorim y Alejandro Garnacho en un partido del Manchester United.

"En este momento solo estoy trabajando con los jugadores que creo que se quedarán, y los demás están tratando de encontrar una solución para sus carreras", especificó Amorim. Como Alejandro Garnacho no forma parte de dicha instancia preparatoria, el DT del United respondió contundentemente sobre la situación del extremo argentino: "Garnacho quiere algo diferente con un liderazgo diferente. Y lo entiendo. Así que creo que no es un problema. A veces te adaptas a un chico y conectas. Otras veces, buscas un nuevo reto. Así que intentamos que todo salga bien para todos: el club, el entrenador y los jugadores. Es algo natural en el fútbol".

En ese sentido, el DT sentenció: “Creo que Garnacho, como se puede entender y ver, tiene talento. Es un chico con muchísimo talento, pero a veces las cosas no salen bien. No puedes explicar con precisión por qué”.