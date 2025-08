El defensor marcó un nuevo tanto con la camiseta del Lobo y acumula cuatro tantos en el torneo de la Primera Nacional donde el conjunto blanquinegro comparte el primer puesto con su homónimo de Jujuy aunque el equipo del Parque aún tiene un partido pendiente con Deportivo Morón.

Imanol- González. Imanol González le dio el triunfo al Lobo frente Mitre.

Con respecto a su gol frente a Mitre, el defensor admitió: "Es lindo poder ayudar al equipo y otra vez me tocó marcar un gol. Me gusta colaborar en el sector ofensivo, siempre trato de intuir y me siento con mucha confianza. Hoy la pelota me quedó justo y la pude meter, por suerte sirvió para que el equipo ganara".