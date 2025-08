"Me gustaría tener mejor juego. Muchas veces las condiciones no lo permiten, como ante Colón, y tenemos que sacar el partido adelante", dice Ariel Broggi. El que espera un juego vistoso y aceitado, cambie de canal. En una categoría tan picante, de canchas chúcaras y viajes eternos, la copia barata del Guardiolismo no tiene lugar.

Gimnasia Con un partido menos, Gimnasia y Esgrimae es puntero de su zona. Martín Pravata

Por eso este Lobo tiene que sacar pecho, respaldado en una estadística que es digna de destacar: líder de la zona B con 46 puntos (con un partido menos), siendo el equipo que menos perdió contando ambos grupos (apenas dos) y al que menos goles le hicieron (solo 11).