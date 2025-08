Alumnos no pueden pagar su buzo de egresados y una cadena solidaria busca ayudarlos

flyer policia

Movida por esa injusticia —que en un aula alguien se sienta menos por no poder tener lo mismo que sus compañeros—, lo comentó en la sala de maestros. Fue entonces cuando otra docente, Karen Barros García, se sumó sin dudar.

“Yo les dije: mirá, mi marido trabaja en la policía de Mendoza, en la sección de Motorizada de Guaymallén. A ver si entre todos los compañeros podemos hacer algo. Le comenté la situación, y con muchas ganas de ayudar, hizo una nota para que en su repartición colaboren. Yo la revisé, le puse los datos que faltaban… y ya está circulando”, explica Karen.

La oportunidad de que todos los chicos tengan su buzo de egresados

Ese "patrullero" solidario, esta vez salió a buscar oportunidades gracias al gesto de las docentes y del policía.

“El flyer señala la necesidad de dos estudiantes, pero son tres quienes no pueden costearlo”, aclara Valeria.

“Surge la iniciativa y quien recoge el guante fue Karen. Ella enseguida se ofreció a ayudar. Yo también lo había pedido en Facebook, en mis estados, a ver si alguien se copaba. Me parece muy injusto que algunos chicos tengan y otros no. Ya con que uno no tenga, es injusto. Imaginate tres, por eso iniciamos la campaña solidaria”, grafica la docente de 6to.

La escuela Tierra de Huarpes La escuela tiene necesidades económicas. Su equipo docente siempre está detrás de las dificultades que aparecen. Gentileza

La Escuela Tierra de Huarpes tiene una matrícula diversa, pero marcada por la vulnerabilidad. Hay muchos estudiantes que vienen de asentamientos cercanos y llegan con el estómago vacío. En muchas casas, la única comida segura del día es el desayuno o merienda que brinda la escuela.

“Sí, hay muchas familias en situaciones carenciadas. Hay chicos que vienen de villas cercanas. La mayoría no tiene acompañamiento en lo académico ni en las actividades escolares. No vienen a reuniones, no están presentes… y eso también nos duele”, dice Karen.

Escuela, alumnos de sexto Las docentes dejaron dos alias para que la comunidad pueda colaborar. Gentileza

En ese contexto, donde las oportunidades parecen escurrirse como agua entre las manos, un grupo de docentes y policías decidió tender esta campaña.

Las docentes destacaron que una vez reunido el dinero será entregado a quien confeccione los buzos. Y que, en caso de que la suma exceda, también será destinado para quienes tengan dificultades económicas para afrontarlos.

Cómo ayudar a costear los buzos de egresados

Si querés colaborar para que esos egresados también puedan tener sus buzos podés hacerlo mediante transferencia a los siguientes alias habilitados:

HAJ.MARTINEZ.NX. (a nombre de Héctor Martínez)

espuma.gris.puro.mp