El técnico portugués, Rúben Amorim, no se quedó callado y salió a responderle a Alejandro Garnacho agregándole más leña a una hoguera que arde alto.

Alejandro Garnacho 1.jpg Alejandro Garnacho con la copa que no pudo llevar a casa.

El técnico del Manchester United respondió las críticas de Garnacho: "¿Quién falló una clara oportunidad..."

Rúben Amorim no tiene una buena relación con Alejandro Garnacho, según The Daily Mail no se trata de un aspecto deportivo, sino que en la victoria frente al Viktoria Plzen en la Europa League el jugador argentino le dio la espalda mientras el técnico le daba indicaciones. Otro precedente es cuando en el 2024 el portugués le informó al 7 que no sería convocado contra el Manchester City por un mensaje de WhatsApp.

La consulta que le hicieron al DT fue sobre la titularidad de Mason Mount por sobre la de Alejandro Garnacho, y Amorim no esquivó la pregunta: "Es Es fácil decirlo ahora. ¿Quién falló una clara oportunidad en el primer tiempo de las semifinales? Garnacho. El fútbol es así".

La situación del Manchester United está lejos de ser la ideal, hace tiempo no es el equipo ganador que en algún momento fue, su campaña en la Premier League es preocupante ya que fue superado por equipos con menos historia y presupuesto. Es por eso que la continuidad del entrenador pende de un hilo, aunque él se siente "con confianza" y pretende seguir en la temporada 2025-26 "si la dirigencia lo deja".

Mientras comienza a preparar el último partido de los Red Devils de la temporada contra el Aston Villa (quienes se juegan la clasificación a alguna de las tres copas internacionales), Rúben Amorim expresó que no pretende cambiar su manera de dirigir mientras le hace un especial pedido a los jugadores, dirigentes e hinchas: "fe" en él.

Raúl Amorim - Garnacho.jpg Raúl Amorim apura a Garnacho para que ejecute el lateral. Marc Atkins/Getty Images

Manchester en su peor Premier League de su historia

A falta de una fecha para finalizar la Premier League, Tottenham está en la posición 17 con 38 unidades, por encima de los tres ya descendidos, Leicester, Ipswich y Southampton. El Manchester United está en el puesto 16 con 39 puntos, es decir ambos son los que le siguen al lote de descendidos.

Nunca el Manchester United había perdido 18 partidos en este formato de la Premier League, ganando 10 partidos y empatando 9; con 42 goles a favor y 52 en contra. Un papelón.