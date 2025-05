Posteriormente, con un claro palo hacia Ruben Amorim, soltó: "Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé".

Al ser consultado sobre si esto podría derivar en su salida de Manchester, Garnacho expresó: "El partido influye, pero la temporada en sí y la situación del club... Voy a intentar disfrutar el verano y ver qué pasa después".

"NUESTRA TEMPORADA FUE UNA MIERDA"



“EN LA LIGA NO LE GANAMOS A NADIE”



“HASTA LLEGAR A LA FINAL HE JUGADO TODAS LAS RONDAS Y JUGAR HOY SOLO 20 MINUTOS”



Picante Garnacho, basta de tibios. No le gustó un carajo ser suplente y lo hizo notar. Tiene razón!!!

En este contexto, quien siguió la misma línea fue nada más y nada menos que el hermano de Garnacho. Con una foto del hombre de la Selección argentina junto al trofeo, Roberto realizó su descargo.

"Trabajando como nadie, ayudando en cada ronda, con dos goles en las últimas dos finales, solo para estar en el campo de juego 19 minutos y que lo tiren abajo del colectivo... Wow, ja, ja, ja...", sentenció.