Franco Colapinto fue al preestreno de la película de la Fórmula 1 en Mónaco: quién lo acompañó

Además, la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram publicó imágenes del evento, mostrando a varios pilotos disfrutando de la función privada: "¡Luz, cámara, acción! Nuestros pilotos disfrutan de una sala privada para ver la F1 Movie en Mónaco".

F1 la película, se estrenará en cines el 27 de junio y tiene entre sus principales figuras a Brad Pitt y al español Javier Bardem.

Embed - FORMULA 1® on Instagram: "Arriving in style for their #F1TheMovie private screening! @F1Movie - Only in theatres June 27 #F1"