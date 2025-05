Godoy cruz practica dos..jpg

Caso contrario fue en la Copa Sudamericana donde el Tomba está invicto con tres triunfos y dos empates, es el primero del grupo D con 11 puntos, se clasificó a la siguiente instancia y buscará asegurar el primer lugar en el último partido del semestre: "Se nos han presentado partidos un poco más difíciles y otros que hemos sabido sacar adelante, pero no nos enfocamos tanto en el por qué, sino en construir el equipo que queremos ser. El fútbol argentino, como ustedes vieron, se resuelve por cosas chiquititas, como le pasó a Platense y a River o a San Lorenzo y a Argentinos. No hay una diferencia abismal. Ahí es donde a veces la jerarquía pesa mucho".

"Entrenar jugadores jóvenes es algo que realmente me gusta, me emociona, porque el joven es siempre el que tiene más posibilidades de crecer y al mismo tiempo es el que todavía no tiene la regularidad que tiene el jugador grande. Nosotros nos hemos enfocado mucho en estar cerca, en generar un ambiente y entorno seguro, para que el jugador pueda sentirse tranquilo y después exigirle también".

Grau, el último desafío del semestre

El próximo jueves 29 de mayo, desde las 19, Godoy Cruz cerrará el semestre ante Atlético Grau en el Malvinas Argentinas y el DT aseguró: "Después del gran partido que pudimos hacer en Brasil, vino bien tener unos días de descanso, para recuperar energía y enfocarnos en el partido con Grau. Estamos mentalizados en que queremos terminar primeros, queremos mantener la intensidad y el compromiso que venimos teniendo, sobre todo en la Copa, y darle la alegría a la gente de terminar primeros, que es el objetivo que nos planteamos".

"Hay que ser muy respetuoso y precavido. Yo generalmente analizo cuatro o cinco partidos del rival para atrás, y veo que Grau es un equipo ordenado que sabe lo que hace. Vamos a tratar de hacer un partido que nos acerque al resultado, pero esto no quiere decir que vaya a ser fácil, ni mucho menos", indicó.

Esteban Solari, su balance y su continuidad en Godoy Cruz

Con respecto a su continuidad Esteban Solari no quiso dar nada por seguro, pero reconoció su intención: "Me ilusiona estar acá, y después no tengo mucho más para decir, estamos de la mano con los dirigentes, pero los entrenadores vivimos día a día, porque sabemos que en dos o tres partidos todo puede cambiar. Después hay cuatro patas que llevan a este camino, que son el cuerpo técnico con los jugadores, que estamos entrenando todo el tiempo, la dirigencia que está sosteniendo este proceso, la hinchada, que es la que se tiene que ilusionar, porque tenemos la posibilidad de inaugurar el estadio, porque pueden estar cerca nuestro, y después ustedes, que son la prensa. Yo creo mucho en la energía, y cuando se juntan estas cuatro patas, se pueden hacer cosas muy lindas".

"Somos un todo, no podemos separarnos, y en ese todo, son más las cosas que hicimos bien, que las que hicimos mal. Estos son procesos, y los resultados a veces no acompañan. Hay que tener la capacidad de mirar un poquito más profundo, y entender que hay veces que lleva más tiempo. Hay muchas cosas positivas y siento que estamos mucho más fuertes que hace tres meses".

En cuanto al porcentaje en el que piensa que Godoy Cruz alcanzó los objetivos que se planteó al asumir como DT, Esteban Solari señaló: "Hay que separar los procesos de los resultados, pero creo que hoy estamos más cerca que cuando empezamos de llegar a lo que pretendemos, porque el equipo ha tenido que afrontar momentos difíciles y en todos ha dado una respuesta. Son esas experiencias las que van forjando ese carácter de equipo. Evidentemente hemos pasado por un proceso irregular en el campeonato, donde estuvimos cerca de clasificar, pero no pudimos, y hemos sido más regulares en la copa, pero todo ese proceso nos hizo más fuertes, yo como entrenador veo señales que ratifican que el equipo se está construyendo".

"En los últimos diez partidos perdimos dos, ganamos cuatro y empatamos cuatro, o sea que el equipo perdió dos de los últimos diez partidos. Yo busco regularidad en tratar de que el equipo cada vez reciba menos ocasiones de gol y genere más, después a veces los resultados se dan o hay partidos que uno está más preciso que otro. Si bien no logramos todavía concretar la identidad que queremos tener, yo creo que sí hubo un avance. No le pondría un puntaje, sí te diría que estamos mucho mejor que hace dos meses".

Analizando más los rendimientos individuales, el DT puntualizó: "Desde el momento que nos tocó agarrar el equipo había jugadores que uno pensaba que podían estar en un mejor nivel y no voy a detenerme en el caso por caso, pero hay muchos jugadores que han retomado su nivel y el equipo los ha llevado a eso. Y después, jugadores que se han potenciado como los Andino, los Mendoza, o el mismo Altamira, que en Brasil hizo un gran partido, y hablo de ellos porque son los más jóvenes. Y después también chicos que por ahí venían sin jugar como Quiroz, Funes, Valverde, que han empezado a entrar en la dinámica del juego del equipo, y nos han dado soluciones. Esa mejora del nivel de los jugadores, habla de que el equipo está ayudándolos a mejorar, y ellos hacen mejorar obviamente al equipo".

El regreso al Feliciano Gambarte y los refuerzos

Solari sobre el regreso al Feliciano Gambarte, que será a partir del próximo torneo y todo indica que estará al frente del equipo en la vuelta a casa de Godoy Cruz: "No lo sé, nosotros los entrenadores nos preparamos de fin de semana a fin de semana, pero me daría mucha alegría poder estar, y soy consciente de lo que significa para el club, porque no todos los días uno tiene la posibilidad de reinaugurar un estadio, con la historia, con su hinchada, con la posibilidad de descubrir todo lo nuevo que se hizo, que es mucho y ha quedado muy lindo".

Respecto de los refuerzos que podrían llegar, Solari fue cauto: "Uno siempre apunta a potenciar los equipos y tratar de sumar gente de jerarquía. No tenemos definidos los puestos, pero sí sabemos que para nosotros es importante que venga gente de jerarquía en todas las líneas, porque esto es fútbol profesional, y a la hora de competir la gente de jerarquía marca la diferencia. No estoy buscando ningún central zurdo. No he hecho ningún pedido específico, sí me gustaría que se pueda reforzar el plantel con gente de jerarquía, y en lo posible, en todas las líneas, porque la competencia es buena".

"Trabajamos juntos con la dirigencia, y entiendo muy bien cómo se maneja el fútbol, por eso en lo que nos enfocamos es en seguir trabajando todos los días para potenciar a estos chicos para que sean jugadores codiciados por otros clubes, pero lo que más queremos es sostener el equipo, porque hemos armado un grupo fuerte, unido, y esperamos poder llegar a potenciarlo con jugadores de jerarquía para poder competir mucho mejor en el segundo campeonato".

Los números de Solari como entrenador de Godoy Cruz

vs. Platense (1-1)

vs. Excursionistas (32avos de final Copa Argentina) 0-1

vs. Barracas Central (V) 2-1

vs. Instituto (V) 1-1

vs. San Lorenzo (L) 0-0

vs Talleres(L) los cuarenta cinco minutos que se completaron 0-0

vs. Independiente de Avellaneda (V) 0-4

vs. Atlético Grau de Perú (V) 2-0 (1ra fecha Copa Sudamericana)

vs. Independiente Rivadavia (L) 1-1

vs Sportivo Luqueño (L) 2-0 2 fecha Copa Sudamericana

vs Lanús (L) 0-0

vs San Martín (SJ) 0-1

vs Gremio (Copa Sudamericana 3 fecha (2-2)

vs Atlético Tucumán 1-0

vs Dep. Riestra (V) 0-3

vs Sp. Luqueño 1-0 (Copa Sudamericana 4 fecha)

vs Gremio 1-1 (Copa Sudamericana 5 fecha)