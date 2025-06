David Beckham lanzó un palito en contra de la actitud de Garnacho en el Manchester

El reclamo de los hinchas de Manchester United es válido: sus jugadores y cuerpo técnico les regalaron una campaña desastrosa. Es por eso que se expresan cada vez que pueden para solicitar cambios y un mayor compromiso, situación que a algunos jugadores no le han caído bien.

Alejandro Garnacho realizó un gesto poco amigable en la entrega de premios de la Europa League para manifestar su enojo contra el técnico Rúben Amorim ya que solo le permitió jugar menos de 20 minutos y, en otra ocasión, Amad Diallo luego hizo lo propio después de un partido amistoso contra ASEAN All-Stars, un combinado de jugadores del sudeste asiático, en Malasia, en el marco de una gira por Asia.

En el lamentable contexto actual del Manchester United fue David Beckham quien dijo: "Son tiempos difíciles. No me gusta ver algunas de las cosas que están pasando en el club. En el campo es lo que cuenta, pero sinceramente estoy viendo muchas cosas que no son aceptables para mí como aficionado y amante del Manchester United".

Hay que representar el escudo. Hay que representar el escudo.

"De eso se trata. He visto muchas cosas en las que los jugadores no están actuando de la manera correcta", explicó el presidente del Inter Miami.

Con respecto al insulto de Diallo hacia las tribunas en el partido amistoso en Asia, expresó: "Allá donde íbamos, ya fuera a Europa o a Asia, respetábamos a los aficionados. Respetábamos el hecho de que acudieran, pagaran dinero y quisieran que les firmaras y les hicieras fotos. Eso se respeta".

Alejandro Garnacho quedó fuera de los convocados de la Selección argentina

En la proximidad de la próxima fecha FIFA de cara al Mundial 2026, Alejandro Garnacho no fue convocado por Lionel Scaloni para la cita doble donde la Selección argentina enfrentará a Chile y a Colombia.