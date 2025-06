Miguel Ángel Russo inició su tercer ciclo como DT de Boca: "Necesitamos estar a la altura de lo que es este club"

"Sé lo que es el mundo Boca. Yo lo disfruto. Sé lo que significa. Es una alegría inmensa. Sé que tenemos que trabajar mucho y competir para estar a la altura de lo que es este club y lo que significa. Estamos hablando de un club muy grande a nivel mundial", aseguró Miguel Ángel Russo en sus primeras palabras como entrenador de Boca.

Russo y el palo para la dirigencia de San Lorenzo

Sobre cómo se dio su llegada y la desvinculación de San Lorenzo, Miguel Ángel Russo fue contundente con sus declaraciones: "Se han dicho muchas cosas y tonterías. Hemos seguido los pasos y siempre he tenido diálogo con Riquelme. Más allá de que yo me fui de Boca. Román siempre me llamaba. Hemos mantenido una relación propia muy cerrada. La mayoría de lo que se dijo no son verdades".

El diálogo con el plantel de Boca desde su llegada

En otro pasaje de la conferencia, Miguelo fue consultado sobre las charlas con el actual plantel del Xeneize que hoy se entrena pensando en el Mundial de Clubes. "Estamos hablando de forma privada y colectiva, planteando normas y formas de trabajo. Estamos convencidos de lo que hay que hacer. Todo lo demás se hace en privado. Hoy está la posibilidad latente de jugadores nuevos, pero se mantiene en privado. Con Román y el Consejo lo estamos viendo mucho", aseguró además sobre las posibles llegadas al elenco de la Ribera.

Finalmente, el DT le dedicó unas palabras al hincha de Boca, siempre cariñoso con el experimentado entrenador. "Darle las gracias siempre por la forma en la que me han reconocido. Siempre fueron muy gentiles".

Russo, el último entrenador que conquistó la Copa Libertadores en 2007 con el Xeneize, tendrá su debut en el Mundial de Clubes el próximo lunes 16 de junio, en el Hard Rock stadium, ante el Benfica de Portugal por la primera fecha del Grupo C.