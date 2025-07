Ariel Broggi

Sobre la referencias que tenía del club, contó: "Cuando uno viene a un club, el entrenador estudia al plantel, el contexto y el lugar. Uno averigua sobre el lugar adonde viene a trabajar. Todo el contexto fue positivo y estamos acá",

"Como entrenador me sedujo el proyecto ambicioso que tiene el club. Tenemos un equipo competitivo y juntos vamos a empujar para lograr el gran objetivo".

Embed - Ariel Broggi, dejó sus sensaciones en su primera práctica como entrenador de Gimnasia y Esgrima

Ariel Broggi y su primera experiencia en la Primera Nacional

Ariel Broggi dirigió a Banfield en Primera División y dirigirá por primera vez en la Primera Nacional. Sobre su conocimiento de la categoría, manifestó: "Es una categoría que me encanta y he visto mucho. Es muy competitiva y es un certamen donde todos los equipos tienen chances de pelear arriba. Las expectativas son muy altas, no es el momento de cambiar en estos primeros días, estamos a tres puntos del puntero y vamos a ir a Santa Fe a ganar el partido".

ariel Broggi y lucas porreta.

Su relación con el Chacho Coudet

Ariel Broggi fue ayudante de campo del Eduardo Coudet en Racing Club, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

Con respecto al Chacho, opinó: "Tan loco no estoy (risas) un poco nomás. Es un amigo, comulgo muchas cosas con él con respecto a buscar ser un equipo con mucha intensidad y con protagonismo".

"Es muy bueno agarrar un equipo en esta situación, de estar peleando en los primeros puestos. Estamos muy cerca de la punta".