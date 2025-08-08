Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Torneo Clausura: Huracán y Lanús ganaron y Newell's igualó con Central Córdoba

Huracán y Lanús consiguieron sendas victorias en la cuarta fecha del Torneo Clausura mientras que Newell's apenas pudo empatar en Rosario con Central Córdoba.

Huracán alcanzó transitoriamente el segundo puesto de la Zona A, tras derrotar a Tigre como visitante por 1 a 0, en un partido jugado en Victoria.

El único gol del cotejo lo marcó el volante Leonardo Gil, sobre los 12' del segundo tiempo, y el resultado le sirve a Huracán como envión antes de enfrentarse a Once Caldas de Colombia, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Gracias a este triunfo, el equipo de Parque de los Patricios quedó segundo junto a Barracas Central y Central Córdoba, todos por detrás del líder Estudiantes.

Central Córdoba sumó un punto ante Newell's, en Rosario

En el Parque Independencia de Rosario las emociones llegaron sobre el final y hubo un empate 1 a 1 entre Newell's y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Gonzalo Maroni abrió el marcador para la Lepra rosarina a los 85' y Gastón Verón igualó a los 90' por lo que el conjunto santiagueño conservó su invicto (un triunfo y 3 empates) y el segundo puesto de la Zona A con 6 puntos.

Newell's quedó en el sexto lugar con 5 unidades.

Lanús le ganó a Talleres que no levanta cabeza

Lanús quedó transitoriamente en el quinto puesto de la Zona B del Torneo Apertura tras ganarle 1 a 0 a Talleres con gol de Rodrigo Castillo a los 46' del primer tiempo.

El equipo cordobés, dirigido por Carlos Tevez, quedó décimo con solo 4 puntos y está en el puesto 27 de la Tabla Anual, en zona de descenso e igualado en puntos con Sarmiento y Aldosivi que tienen un partido menos.

