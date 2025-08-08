Torneo Clausura: Huracán y Lanús ganaron y Newell's igualó con Central Córdoba

Embed - EL GLOBO VOLÓ EN VICTORIA Y SE LLEVÓ UN TRIUNFAZO ANTE EL MATADOR | Tigre 0-1 Huracán | RESUMEN

Gracias a este triunfo, el equipo de Parque de los Patricios quedó segundo junto a Barracas Central y Central Córdoba, todos por detrás del líder Estudiantes.

Central Córdoba sumó un punto ante Newell's, en Rosario

En el Parque Independencia de Rosario las emociones llegaron sobre el final y hubo un empate 1 a 1 entre Newell's y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Embed - NEWELL'S y CENTRAL CÓRDOBA EMPATARON en el COLOSO | #Newells 1-1 #CentralCordoba | Resumen

Gonzalo Maroni abrió el marcador para la Lepra rosarina a los 85' y Gastón Verón igualó a los 90' por lo que el conjunto santiagueño conservó su invicto (un triunfo y 3 empates) y el segundo puesto de la Zona A con 6 puntos.

Newell's quedó en el sexto lugar con 5 unidades.

Lanús le ganó a Talleres que no levanta cabeza

Lanús quedó transitoriamente en el quinto puesto de la Zona B del Torneo Apertura tras ganarle 1 a 0 a Talleres con gol de Rodrigo Castillo a los 46' del primer tiempo.

Embed - Con GOL de CASTILLO, LANÚS SE IMPUSO a TALLERES | #Lanus 1-0 #Talleres | Resumen

El equipo cordobés, dirigido por Carlos Tevez, quedó décimo con solo 4 puntos y está en el puesto 27 de la Tabla Anual, en zona de descenso e igualado en puntos con Sarmiento y Aldosivi que tienen un partido menos.