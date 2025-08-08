El idioma de las plantas: qué nos dicen las hojas del potus sobre su estado y bienestar

hojas de planta de potus Imagen gráfica de las distintas afecciones que pueden tener las hojas

Las hojas de potus con el borde marrón y seco pueden estar indicando que falta agua en la planta. Teniendo en cuenta la hidratación, si las hojas tienen los bordes amarillos y blandos pueden estar indicando exceso de riego en el sustrato.

Si las hojas de tu potus tienen manchas marrones en forma de circulo ubicadas en el centro, esto puede estar indicando exceso de sol o falta de sombra. Contrariamente, cuando las hojas de las plantas de tu hogar están desteñidas y opacas, es porque necesitan más luz solar.

Los problemas de plantas anteriores se pueden solucionar nutriendo las plantas, proporcionando sol, agua o quitando el suministro de estas sustancias. Sin embargo, cuando las hojas están quebradas o tienen algún tipo de hongo, la solución es más compleja, se necesita algún antifúngico o controlador de plagas.

Consejos básicos para cuidar tu planta de potus en el hogar

Existen muchas variedades de potus, cada uno con su origen y características particulares. Es una planta originaria del Sudeste Asiático, particularmente de Malasia, Indonesia y Nueva Guinea.

Originalmente es una planta trepadora aunque se puede colocar con las ramas hacia abajo o unida a otras plantas y árboles de interior. Prefiere macetas grandes y con bastante tierra.

planta de potus La planta de potus es perfecta para el baño y la cocina

El potus es una planta de interior que disfruta mucho de los ambientes iluminados pero no con sol directo. La humedad le encanta pero sobre todo en el ambiente, un sustrato con mucha agua puede ahogar y pudrir las raíces.

Esta planta se puede reproducir manualmente por medio de esquejes o ramificaciones en agua. Le gustan las hojas bien limpiar para absorber bien la luz solar y los sustratos con muchos nutrientes, minerales y un buen drenaje de agua.