La icónica construcción de Francia que crece: ¿cuál es la verdadera función de la Torre Eiffel?

La Torre Eiffel, emblemática construcción de Francia, combina historia, ingenio y funcionalidad desde 1889. Todos los detalles

Valentina Araya
Símbolo económico: la construcción que atrae millones de visitantes y sostiene negocios.

La Torre Eiffel, la construcción más icónica de Francia, no es solo un símbolo turístico: tiene una historia y una función que sorprenden. Esta fue levantada en 1889 y transformó el paisaje y demostró el potencial del hierro como material moderno.

Aunque muchos parisinos criticaron la Torre Eiffel al principio, considerándola un monstruo de hierro que no encajaba con la ciudad, Gustave Eiffel sabía que su construcción no era solo estética: era una obra de ingeniería pensada para durar y servir a múltiples propósitos.

Torre Eiffel Paris.jpg
Ingenio y hierro: cómo la Torre Eiffel cambió la arquitectura en Francia.

Vamos con el primer punto, la Torre Eiffel puede “achicarse” o crecer o decrecer unos centímetros según la temperatura: al calor, el hierro se expande y el monumento puede crecer hasta 15 cm, mientras que al frío se contrae y parece encogerse. Este fenómeno, conocido como dilatación térmica, no afecta la estabilidad de la construcción.

Gustave Eiffel diseñó esta icónica torre de Francia teniendo en cuenta estos factores, lo que le permite adaptarse a las variaciones térmicas sin comprometer su integridad.

Calor y frío: por qué la Torre Eiffel se expande y se contrae según la temperatura.

¿Cuál es la verdadera función de la Torre Eiffel?

Cada rincón de la Torre Eiffel está pensado para ofrecer experiencias que combinan historia, cultura y entretenimiento, consolidando su papel como motor económico y cultural de Francia. La Torre Eiffel ha tenido funciones que van mucho más allá de lo ornamental.

  • Durante la Primera Guerra Mundial, esta construcción en Francia sirvió como torre de radio estratégica, interceptando mensajes enemigos y apoyando la defensa del país.
  • Más adelante, se consolidó como un centro de transmisión de radio y televisión, demostrando que la Torre Eiffel no era únicamente un atractivo visual, sino también una infraestructura útil para Francia.
  • Hoy, la Torre Eiffel sigue siendo la construcción que más visitantes atrae en Francia. Millones de personas suben a sus plataformas cada año, lo que impulsa la economía local: restaurantes, hoteles, transporte y tiendas dependen del flujo de turistas atraídos por esta construcción.

La construcción de la Torre Eiffel nos recuerda que un edificio puede trascender su propósito inicial. No es solo una obra artística; es una construcción que educa, conecta personas y genera riqueza para Francia. Cada detalle de la Torre Eiffel refleja cómo la arquitectura puede equilibrar estética, funcionalidad e impacto social.

