Estos episodios muestran cómo los países de América Latina, combinando liderazgo local y oportunidades internacionales, lograron evitar que antiguos colonizadores retomaran el control de obras vitales para la economía y el comercio mundial. Ocurrió a comienzos del siglo XX, cuando la región demostró su capacidad de maniobra frente a Francia y otros actores globales.

El movimiento de un país de América Latina que costó 40 millones y dejó a Francia sin poder

En 1903, Francia aún conservaba derechos sobre el proyecto del Canal Panamá, una obra estratégica que prometía conectar océanos y cambiar el comercio mundial. Sin embargo, la región local entendió que permitir que la potencia europea recuperara influencia era un riesgo enorme para su autonomía. Con apoyo de Estados Unidos, las autoridades locales organizaron un movimiento político decisivo: facilitaron la separación de Colombia y aseguraron la independencia del territorio que controlaría la obra.