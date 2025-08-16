La región de América Latina ha sido escenario de momentos decisivos donde demostró que podía proteger sus intereses frente a las potencias europeas. No siempre se trató de guerras tradicionales, muchas veces, bastaron movimientos estratégicos y alianzas inteligentes para asegurar recursos clave ante países como Francia.
El movimiento de un país de América Latina que costó 40 millones y dejó a Francia sin poder
A inicios del siglo XX, América Latina mostró que podía resguardar sus recursos estratégicos y mantener autonomía frente a potencias europeas.