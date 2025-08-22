Copa Sudamericana: así quedaron los cruces de cuartos de final a la espera de la definición del caso Independiente

El ganador de ese indefinido cruce se medirá con el vencedor de Lanús- Fluminense. El Granate dejó de afuera por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero mientras que el elenco brasileño eliminó a América de Cali por 4 a 1 en el global.

copa sudamericana cruces

En la otra llave aparece Bolívar, que dejó en el camino copero a Cienciano (con un global de 4 a 0), y se medirá ante Atlético Mineiro que eliminó a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte luego de imponerse en la serie por 3 a 1.

El último cruce es el de Independiente del Valle y Once Caldas. El equipo ecuatoriano dejó afuera a Mushuc Runa por penales mientras que el combinado colombiano se impuso a Huracán de Parque Patricios por 4 a 1 en el global.