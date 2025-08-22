Inicio Ovación Fútbol Copa Sudamericana
Copa Sudamericana: así quedaron los cruces de cuartos de final a la espera de la definición del caso Independiente

Luego del fuerte episodio de violencia entre el Rojo y la U de Chile, y a la espera de la definición de ese último clasificado, así quedaron los enfrentamientos de cuartos de final de Copa Sudamericana.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Los cruces de cuartos de final de Copa Sudamericana están prácticamente definidos. 

Hasta el momento, los clasificados a cuartos de final de Copa Sudamericana son: Alianza Lima, Lanús, Fluminense, Bolívar, Atlético Mineiro, Independiente Del Valle y Once Caldas. La instancia está programada para disputarse entre el 17 de septiembre y el 24 del corriente.

Copa Sudamericana: así quedaron conformados los cruces de cuartos de final

En la parte superior del cuadro aparece Alianza Lima, que derrotó por 4 a 1 en el global a Universidad Católica, y espera el rival que tiene que definirse desde CONMEBOL, entidad que todavía no determina qué sucederá con el cruce entre Independiente y Universidad de Chile que terminó en una noche teñida de violencia en Avellaneda.

El ganador de ese indefinido cruce se medirá con el vencedor de Lanús- Fluminense. El Granate dejó de afuera por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero mientras que el elenco brasileño eliminó a América de Cali por 4 a 1 en el global.

copa sudamericana cruces

En la otra llave aparece Bolívar, que dejó en el camino copero a Cienciano (con un global de 4 a 0), y se medirá ante Atlético Mineiro que eliminó a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte luego de imponerse en la serie por 3 a 1.

El último cruce es el de Independiente del Valle y Once Caldas. El equipo ecuatoriano dejó afuera a Mushuc Runa por penales mientras que el combinado colombiano se impuso a Huracán de Parque Patricios por 4 a 1 en el global.

