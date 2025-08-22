Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
"El día en minutos": investigan macabro parricidio, aumento para judiciales y los millones del reactor que llegó a YPF

Informate con "El día en minutos". El pódcast de Diario UNO que, de lunes a viernes, te acerca en instantes lo más importante de Mendoza

Aumento judicial por decreto de Alfredo Cornejo

Aumento judicial por decreto de Alfredo Cornejo, megainversión de YPF en Refinería, detención por Parricidio y Gran Incendio en Lavalle". Esta y más notas en "el día en minutos", el podcast en Diario UNO. 

De lunes a viernes, Diario UNO te acompaña con “El día en minutos”, un pódcast que resume las noticias más importantes de Mendoza y del mundo. Un formato breve, entretenido y dinámico, perfecto para esos momentos en los que querés informarte sin complicaciones: al viajar, desayunar o entre tus tareas diarias.

Un incendio en una carpintería necesitó el trabajo de varias dotaciones de bomberos para controlarlo

Este contenido fue realizado con inteligencia artificial (IA) a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y revisadas por nuestra redacción.

El audio de esta nota fue realizado con la herramienta Notebook LM, la cual utiliza inteligencia artificial para generar los diálogos y las voces de los locutores. Todos los contenidos presentes en esta nota han sido revisados por nuestra redacción.

